Pet dni glasbe, plesa, meditacije in brezalkoholnih pijač

Dobra glasba, pozitivna energija v zraku, nič neobičajnega, dokler ne poskusiš pijače. Na festivalu Guardians se alkohola namreč ne prodaja. V enem najbolj neokrnjenih kotičkih Slovenije na Kolpi v Kostelu je 3000 obiskovalcev praznovalo življenje skozi glasbo.

Na Guardiansu se za vsakega najde nekaj. "Ljudje pridejo pod ta velik šotor, se vležejo na tla in potem v ozadju poslušajo ambientalno glasbo – zvočno zgodbo in ta zgodba jih pelje od nekih veselih momentov do nekaterih bolj žalostnih momentov," je povedal DJ OZemljen Gregor Zemljič.

Festivalsko življenje pa okušajo tudi naši najmlajši. "Vsak dan spoznavamo naravo," je dejal eden od mlajših obiskovalcev. "Danes jih dajemo v stik z elementom zraka, kar pomeni, da jih poskusimo izstreliti čim višje v nebo, da so čim dlje časa v brezteznostnem položaju," je povedal pedagog Matic Novak.