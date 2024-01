Pet Ićkotov tudi v drugo zabava zbrano publiko

Pet komikov, katerih priimki se končajo na končnico -ić, se je ponovno zbralo. Denis Avdić, Ranko Babić, Ivan Šarić, Žan Papić in Admir Baltić so pripravili že drugo komično predstavo Ićkotov, katere prvi del je bil premierno predstavljen v Hali Tivoli decembra 2022, zbrano publiko pa so zabavali z novimi šalami, ki niso bile nič manj smešne.

"Imamo kar natrpan urnik," je po predstavi povedal Denis Avdić in dodal, da je bilo vrhunsko. Radijski voditelj je ob tem razkril še, kaj lahko gledalci pričakujejo v drugi predstavi Ićkotov: "Papić je frustriran, Baltić govori o tem, kako je cel polomljen, Šarič govori o slovenskih grmih, midva z Rancem pa govoriva neke frustracije iz zasebnega življenja. To je to, kar zapakiramo v dve uri. Moram reči, da so se stvari, ki so se v življenju zgodile in takrat niso bile smešne, zdaj vidim, da so res smešne."