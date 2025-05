Petar Grašo presenetil ljubljansko občinstvo

V središču Ljubljane je NEBO Show Restaurant gostil Antique večerno zabavo, kjer so gostje in številni znani obrazi uživali ob glasbenem presenečenju Petra Graša , ki je skozi tridesetletno kariero poslušalcem postregel s številnimi uspešnicami.

"Obletnica mi ne pomeni spet toliko. Nisem tip, ki bi takšne priložnosti na veliko slavil. Vseeno pa je 30 let ... Že ta številka, v smislu časa, ki sem ga preživel s svojo glasbo, s svojo kariero, je nekaj vredna, da se proslavi. Pred mano je turneja, na kateri se bom spominjal raznih dogodkov, dobrih prijateljev, kolegov ... S pomočjo pesmi, radosti in koncertov bomo v času zapluli skozi dogodke preteklih 30 let," je povedal pevec.

Dogodek je povezoval Domen Valič, ki je presenetil tudi z nastopom v eni izmed kabarejskih plesnih točk skupaj s plesno ekipo predstave Wine Night Only, v kateri nastopa tudi sam. Med povabljenimi so bili tudi številni znani obrazi, ki so večer izkoristili za odklop od vsakodnevnega ritma. Med njimi Danica Lovenjak, Flora Ema Lotrič, Anže Skrube, Rene Krhin, Tjaša Kramarič, Lara Jerina, Nuša Šabjanič in Miro Todosovski.