Peter Poles izpolnil gorečo željo svoji prvorojenki

Pri priljubljenem televizijskem voditelju Petru Polesu so se razveselila novega družinskega člana.

Najstarejša hčerka Petra Polesa, voditelja oddaj Dan najlepših sanj in Zvezde plešejo, si je že od šestega leta želela psa. Peter in njegova žena Nika Vegarsta želela s hišnim ljubljenčkom počakati, daAmalija zraste in da bo lahko sama skrbela zanj ter se bo s tem učila odgovornosti. Družinica se je tako med poletjem razveselila nove članice družine – psičke, pasme srednji pudelj.