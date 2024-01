Peter Poles, Matjaž Jelen in Uroš Kuzman zgoraj brez za dober namen

Peter Poles, Matjaž Jelen, dr. Uroš Kuzman, 6Pack Čukur in Iztok Melanšek je pet znanih slovenskih obrazov, ki so na družbenih omrežjih delili svojo fotografijo zgoraj brez in napis 'pod majico isto srce'. Nam dva od petih razkritih osumljencev lahko razkrijeta kaj več o ozadju akcije? "Lahko poiščemo skupne točke: vsi smo iz Velenja, vsi smo lokal patrioti in vsi imamo zimska telesa," je skrivnostno dejal naš voditelj oddaje Slovenija ima talent, profesor matematike Kuzman pa se je strinjal: "To nas povezuje."

Pero in Uroš sta glede njunih delovnih izkušenj brez dvoma zelo raznolika, v vlogi fotomodela, še posebej v izvedbi zgoraj brez pa niti ne. Kako pa sta se počutila ob tem izzivu? "Sam sem si mislil: no, končno želi nekdo to videti, svojih slabih 40 let sem čakal na to priložnost," se je pošalil Uroš, enakega mnenja pa je tudi Peter. "Nekatere revije s takšnimi fotografijami so nehale izhajati in zdaj sem srečen, da so se lahko takšni ljudje pokazali," je malo pobaral svojega kolega.