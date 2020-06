Peter Prevc svojo dolgoletno izbranko popeljal do oltarja

Naš vrhunski smučarski skakalecPeter Prevc in njegova srčna izbranka Mina Lavtižar, ki sta v razmerju že več let, sta se sprehodila do oltarja. Poročne zaobljube sta si izmenjala na Bledu. Nevesta je za to priložnost nosila tradicionalno belo obleko, bogat poročni šopek pa so popestrile rumene in bele cvetlice. Ženin je na svoj poročni dan nosil temno modro obleko.

Skakalni as je pomemben mejnik v življenju sporočil na družbenih omrežjih, kjer je objavil eno poročno fotografijo, na kateri sta mladoporočenca videti presrečna. Ob tem je kratko in jedrnato zapisal: "Za zmeraj."

Peter Prevc in njegova srčna izbranka Mina Lavtižar sta pred dvema letoma postala starša sinu Ludviku.