Peter Prevc z ženo Mino pobegnil na romantičen oddih

Vrhunski smučarski skakalec Peter Prevcna družbenih omrežjih le redko deli fotografije iz svojega zasebnega življenja. A tokrat je naredil še eno izjemo. S svojo ženo Mino si je privoščil romantičen pobeg v dvoje, in sicer ju je pot vodila na Jezersko. Zakonca sta uživala v čudovitih naravnih lepotah naše zelene deželice, navdušenje nad ponudbo pa je Peter strnil pod fotografijo svoje žene, ki jo je ujel na zofi.

"Krasni razgledi (sploh ta (nasmeh); op. a. s tem je seveda mislil na svojo ženo), neverjeten občutek topline in mogočnosti lesa in prijaznost osebja za v učno knjigo. To je bil (po dolgem času samo) najin vikend. Pričakovanja so bila nevarno visoka, ampak bila so presežena," je pod fotografijo zapisal priljubljeni skakalec, ki si je oddih privoščil v Vili Planinka.