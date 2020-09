Peter Prevc za rojstni dan naredil izjemo in objavil fotografijo sina

" Hvala za vse lepe želje. Imam vse, kar šteje, " je zapisal in hkrati sporočil, da je najpomembnejša ljubezen svojih bližnjih. Skakalni as je tokrat naredil izjemo, saj sina, za razliko od drugih medijskih oseb, ne izpostavlja na družbenih omrežjih.

Spomnimo, da sta se Peter in njegova dolgoletna srčna izbranka Mina Lavtižarna začetku letošnjega poletja sprehodila do oltarja, poročne zaobljube pa sta si izmenjala na Bledu. Skakalni as je pomemben mejnik v življenju sporočil na družbenih omrežjih, kjer je objavil poročno fotografijo, na kateri sta mladoporočenca videti presrečna. Ob tem je kratko in jedrnato zapisal: "Za zmeraj."