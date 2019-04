Petra Kerčmar presenetila z novim videzom

''Moda me je že od nekdaj fascinirala in vedno jo bom spremljala. Zato sem z veseljem pričakovala ljubljansko druženje, za katerega sem si res omislila malce drugačno podobo. Da sem zagovornica daljših las, mislim da ni skrivnost. Zdaj sem pa poskušala z ''dodatkom'' v obliki čopa in me je navdušil. Čeprav priznam, da sem ves čas 'šarila' po daljših laseh, ker jih nisem vajena. Ampak tako je, če želiš nekaj novega (nasmeh),'' je za 24ur.com povedala Petra, ki je dogajanje spremljala v prvi vrsti.

Ta večer pa ni pritegnila pozornosti samo s pričesko, ampak tudi s čudovito rdečo obleko, ki se jo lahko nosi tudi kot plašč. Celoten videz je dopolnila s črnimi čevlji in torbico v isti barvi. Na račun elegantnega videza je požela veliko komplimentov.

Za Petro pa je bil obisk letošnjega Ljubljanskega tedna mode prav nekaj posebnega: ''Prvič sem šla v živo pogledat modo pri nas. Sem zagovornica domačih modnih oblikovalcev, ki so me navdušili. Pa tudi vzdušje je bilo izjemno. Ti pogledi, oči, ki so švigale po in čez modno pisto, pa srečanja z ljudmi, ki jih nisem videla 10 let, kup fotografov, skratka poseben večer, ki smo ga kmalu zaključili in šli vsak na svoj konec. Naslednji dan je bila vendarle šola,'' z nasmeškom še za konec doda mama 12-letnega Aljaža.