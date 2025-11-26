Svetli način
Petra Zore je šolo obesila na klin: Danes je zame res poseben dan

Ljubljana, 26. 11. 2025 14.03 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
13

Petra Zore je zapustila osnovno šolo, v kateri je poučevala zadnjih devet let. Kot je zapisala v čustveni objavi na Instagramu, se je odločila nadaljevati pot, na katero jo je srce v zadnjem času klicalo vse glasneje. "Odločila sem se, da stopim korak naprej ter se v celoti posvetim mojemu petju in ustvarjanju," je zapisala.

Pevka Petra Zore, ki je med drugim navduševala v naši priljubljeni oddaji Znan obraz ima svoj glas, se je po devetih letih poučevanja v osnovni šoli poslovila od poklica učiteljice. "Danes je zame res, res poseben dan," je novico, nabito s čustvi, delila na družbenem omrežju Instagram.

Kot je zapisala, je v devetih letih spoznala "ogromno čudovitih otrok in staršev", s katerimi so "stkali nepozabne spomine – od smeha, solz, veselja, učenja in nenazadnje tudi petja".

"A moje srce je bilo zadnje čase vedno glasnejše in zato je prišel čas za novo poglavje v moji knjigi. Poglavje, ki ga pišem že celo življenje. Nadaljujem pot, na katero me je srce vedno najmočneje klicalo – v glasbo. Odločila sem se, da stopim korak naprej ter se v celoti posvetim mojemu petju in ustvarjanju," je poudarila.

Ob tem se je zahvalila kolektivu, ki je bil z njo zadnje desetletje, in vsem, ki jo spremljajo. "Z veseljem vas vzamem s seboj tudi na svojo glasbeno pot," je sklenila zapis.

Poleg zapisa je pevka skupine Bomb Shell delila tudi več fotografij in posnetkov zadnjega delovnega dne. Med njimi je videti pokal, ki so ji ga podarili, na katerem piše "Petra, najboljša učiteljica", ter ganljiv posnetek, na katerem se s solzami v očeh poslavlja od sodelavk in sodelavcev.

KOMENTARJI (13)

mijavci
26. 11. 2025 15.56
Sama že ve, sam ne bi nikoli pustil take službe, če je le kolčki razumevanja v šoli da lahko furaš zraven še pevske nastope, ni dolgo nazaj pet let ko je vsa ta industrija obstala čez noč, položnice pa prihajale, človek ki je najel kredit za nakup glasbene opreme za ozvočevanje prireditev, je bil ob hišo na koncu pa še ob življenje ker tega ni mogel več prenašat. Če pa ima zraven še financerja v obliki moškega potem pa je to precej lažje.
ODGOVORI
0 0
galeon
26. 11. 2025 15.45
+2
Še ena, ki misli da zna pet s pomočjo tehnike. Brez nje je itak bosa.
ODGOVORI
2 0
rogla
26. 11. 2025 15.37
+3
Delo v šoli je plemenito, čeprav zadnjih trideset let zapostavljeno. Svet glasbe pa ...
ODGOVORI
4 1
BrainDance
26. 11. 2025 15.14
+3
Punca poje dost boljš, kot vse naše najbolj kao popularne pevke. Sem jo slišal privat in na koncertu od bomb shell...
ODGOVORI
4 1
Vakalunga
26. 11. 2025 15.11
+1
Tega smo se bali ))..
ODGOVORI
2 1
BroNo1
26. 11. 2025 15.10
+2
Čestitke za pogum. Smo narod jamračev in kako nič ne bo šlo. Valda, če ne dvigneš rit iz kavča plus bog nedaj , ne it preko sebe ampak le tako je uspeh. Lenuhov jamračev na tone!
ODGOVORI
3 1
jajek
26. 11. 2025 14.49
+2
Mislim Petra, da si ga mimo mahnila, kot pri petju.
ODGOVORI
4 2
Infiltrator
26. 11. 2025 14.48
+5
Se fejst bo pogrešala šolo ...
ODGOVORI
8 3
4krogci
26. 11. 2025 14.33
+4
sepravi si je najdla enga bogatega, ki jo bo sponzoriral...s petjem sigurno nebo slo!
ODGOVORI
8 4
SpamEx
26. 11. 2025 14.50
+3
to pa se motiš. očitno se da lepo živeti s petjem če jih je toliko. dva večerna nastopa na teden po eno urco vs. 5 dni v tednu za 8 h v službo
ODGOVORI
4 1
BroNo1
26. 11. 2025 15.08
+1
Šolanim glasovom kar lepo gre medtem, ko instant pevce živi sociala….
ODGOVORI
1 0
SpamEx
26. 11. 2025 14.25
+8
Ja sej pevk je vedno več učiteljev pa vedno manj
ODGOVORI
8 0
