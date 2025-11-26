Petra Zore je šolo obesila na klin: Danes je zame res poseben dan

Pevka Petra Zore , ki je med drugim navduševala v naši priljubljeni oddaji Znan obraz ima svoj glas , se je po devetih letih poučevanja v osnovni šoli poslovila od poklica učiteljice. "Danes je zame res, res poseben dan," je novico, nabito s čustvi, delila na družbenem omrežju Instagram .

Kot je zapisala, je v devetih letih spoznala "ogromno čudovitih otrok in staršev", s katerimi so "stkali nepozabne spomine – od smeha, solz, veselja, učenja in nenazadnje tudi petja".

"A moje srce je bilo zadnje čase vedno glasnejše in zato je prišel čas za novo poglavje v moji knjigi. Poglavje, ki ga pišem že celo življenje. Nadaljujem pot, na katero me je srce vedno najmočneje klicalo – v glasbo. Odločila sem se, da stopim korak naprej ter se v celoti posvetim mojemu petju in ustvarjanju," je poudarila.

Ob tem se je zahvalila kolektivu, ki je bil z njo zadnje desetletje, in vsem, ki jo spremljajo. "Z veseljem vas vzamem s seboj tudi na svojo glasbeno pot," je sklenila zapis.

Poleg zapisa je pevka skupine Bomb Shell delila tudi več fotografij in posnetkov zadnjega delovnega dne. Med njimi je videti pokal, ki so ji ga podarili, na katerem piše "Petra, najboljša učiteljica", ter ganljiv posnetek, na katerem se s solzami v očeh poslavlja od sodelavk in sodelavcev.