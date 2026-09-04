Pevec Blaž Gec se je razveselil rojstva drugorojenca

Pevec skupine Zvita Feltna Blaž Gec se je s svojo soprogo Moniko razveselil rojstva drugorojenca. "Porod je potekal brez zapletov, dojenček se je odločil, da bo na svet prišel v zgodnjih jutranjih urah. Mamica se počuti dobro, sinček tudi, je zdrav in nima nobenih težav," nam je zaupal Primorec.

Pred tremi leti sta se razveselila rojstva sinčka Tomaža, zdaj pa je družinsko idilo izpopolnil še prihod Matevža. "Ime sva izbrala skupaj, kot za prvega sina Tomaža. Želela sva si nekaj slovenskega, nekaj ne preveč modernega. Nisva pa do zadnjega želela vedeti, ali bo fantek ali punčka, tako da je bilo presenečenje še večje," je za 24ur.com povedal glasbenik, ki se je s svojo izbranko poročil leta 2022, in dodal: "Bratec Tomaž je Matevža lepo sprejel in ga je že pestoval."