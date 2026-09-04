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Domača scena

Pevec Blaž Gec se je razveselil rojstva drugorojenca

Ljubljana, 04. 09. 2026 16.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Blaž Gec postal očka

Pevec priljubljene slovenske zasedbe Zvita Feltna Blaž Gec je potrdil veselo novico. Z ženo Moniko sta se razveselila rojstva drugega sina, ki sta mu nadela ime Matevž. Porod je potekal brez zapletov, mamica in dojenček pa se počutita dobro.

Pevec skupine Zvita Feltna Blaž Gec se je s svojo soprogo Moniko razveselil rojstva drugorojenca. "Porod je potekal brez zapletov, dojenček se je odločil, da bo na svet prišel v zgodnjih jutranjih urah. Mamica se počuti dobro, sinček tudi, je zdrav in nima nobenih težav," nam je zaupal Primorec.

Blaž Gec
Blaž Gec
FOTO: Damjan Žibert

Pred tremi leti sta se razveselila rojstva sinčka Tomaža, zdaj pa je družinsko idilo izpopolnil še prihod Matevža. "Ime sva izbrala skupaj, kot za prvega sina Tomaža. Želela sva si nekaj slovenskega, nekaj ne preveč modernega. Nisva pa do zadnjega želela vedeti, ali bo fantek ali punčka, tako da je bilo presenečenje še večje," je za 24ur.com povedal glasbenik, ki se je s svojo izbranko poročil leta 2022, in dodal: "Bratec Tomaž je Matevža lepo sprejel in ga je že pestoval."

Blaž Gec Zvita Feltna pevec rojstvo otrok

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