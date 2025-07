Pevec skupine Zvita feltna na morju praznoval rojstni dan prvorojenca

Prvorojenec pevca skupine Zvita feltna Blaža Geca je dopolnil dve leti. Rojstni dan so praznovali kar na morju, kjer pevec z družino trenutnopreživlja zaslužen dopust. Fotografije zabave so delili na družbeno omrežje, na njih pa je videti močno nasmejanega majhnega Tomaža, obdanega s ponosnima staršema, torto in ogromnimi baloni.