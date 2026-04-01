Domača scena

Pevka Lea Sirk bo postala naša nova voditeljica vremena

Ljubljana, 01. 04. 2026 17.44 pred 27 dnevi 1 min branja 27

Avtor:
E.K. Simon Vadnjal
Lea Sirk

Lea Sirk je pevka, študirana flavtistka, učiteljica petja z lastno glasbeno šolo. Že pred časom nas je očarala v šovu Znan obraz ima svoj glas, zdaj pa se ji bo uresničila še ena želja. "Govorila bom o eni zelo posebni stvari, ki jo imamo Primorci še najbolj radi. To je sonce, torej o vremenu. Bliža se čas, ko bom del vaše ekipe, zelo se veselim," je razkrila nasmejana Primorka, ki se bo kmalu preizkusila v vlogi vremenarke.

  Iz SVETA: Lea Sirk se bo kmalu preizkusila v vlogi vremenarke
    Iz SVETA: Lea Sirk se bo kmalu preizkusila v vlogi vremenarke
  Iz 24UR: Lea Sirk bo postala naša nova voditeljica vremena
    01:04
    Iz 24UR: Lea Sirk bo postala naša nova voditeljica vremena

Pevko Leo Sirk, ki je Slovenijo zastopala na Evroviziji leta 2018, čaka nov karierni izziv. Poleg pesmi za novi album, ki ga končuje ravno v teh dneh, ima trenutno polne roke dela zaradi vaj pod nekoliko drugačnimi lučmi, kot jih je vajena na koncertnih nastopih.

Lea Sirk
Lea Sirk
FOTO: Svet na Kanalu A

POZNEJŠA OPOMBA: Članek, da bo Lea Sirk naša nova vremenarka, je bil le prvoaprilska šala. 

Na naši televiziji se bo še to pomlad premierno preizkusila v vlogi vremenarke, kilometrina z nastopanjem pred kamerami pa ji bo, kot sama pravi, v njenem novem poklicnem izzivu prišla še kako prav. Še posebej pa se veseli, da bo lahko vreme napovedovala v novem, prenovljenem studiu 24UR.

"Ja, recimo, to, da bo studio prenovljen, pomeni nekaj odličnega, neke nove začetke. To, kar mene čaka pri vas, je pa stvar največjega vzhičenja v mojem življenju. Nov studio in še jaz v vlogi vremenarke, to bo pa top," je dejala. Z napovedovanjem vremena bo simpatična Primorka, kateri se bo tako izpolnila ogromna želja, začela 1. maja.

Prvoaprilska potegavščina je bil tudi prispevek iz oddaje 24UR, v katerem smo "razkrili", da bo AMZS na pomoč voznikom, ki jim avto ne vžge, pošiljal drone. Ti naj bi na lokacijo, kjer je vozilo obstalo, odnašali akumulatorje. Morda dobra ideja, a za zdaj še znanstvena fantastika.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

MEDKO
01. 04. 2026 21.52
1. April
mamma mia
01. 04. 2026 21.50
FNMJ!
Anion6anion
01. 04. 2026 21.09
1.april
94001
01. 04. 2026 21.02
Danes je pa res lahko vsak že vse. Najboljš, da grem še jaz za ginekologa. Bo pacientka rekla: "a vi ste pa novi ginekolog?" Jaz pa nazaj: "ne nisem, lahko pa vseeno pogledam."
osservatore
01. 04. 2026 20.59
"Pevka Lea Sirk bo postala naša nova voditeljica vremena". Najbrž 1. april?
lakala28
01. 04. 2026 20.23
Lejči je končno našla flavto, ki jo je dolgo iskala. Čestitke in uživaj!
Korošec77
01. 04. 2026 20.21
Hvala ne. Sicer pa danes ko je 1. april vam ne verjamemo ravno:)
Rock8
01. 04. 2026 20.13
Eh,ne bom več gledu vremena
dule
01. 04. 2026 19.56
Super. Upam, da ni 1. aprilska.
Pismonosa
01. 04. 2026 19.40
Upam, da je res prvoaprilska, kakor spodaj nekdo pripomnil, vaša generacija, dobila 21letno Katjo Jevšek, Poštar pa dobi Leo v letih v katerih Katja gre skoraj v pokoj.
bohinj je zakon
01. 04. 2026 19.16
Mogoče pa bo. Za dobro plačo.
anabanana
01. 04. 2026 19.16
Upam, da je to prvoaprilska🤮
zajfa
01. 04. 2026 19.07
Kaj ta Slovenija vse premore ...
presnet
01. 04. 2026 18.58
Prvi april
proofreader
01. 04. 2026 18.52
Lahko bo zapela napoved. Ampak žal je danes Robijev dan.
lakala28
01. 04. 2026 20.24
Če je to Robijev dan, potem je za bolnika in podrepnike dobesedno praznik in to z veliko začetnico.
MC King
01. 04. 2026 18.41
Lea Sirk, Hvala, ne!
setisfekšn
01. 04. 2026 18.36
Meh
mario7
01. 04. 2026 18.25
1. april
HeavyDxxx
01. 04. 2026 18.22
Bo tukaj tudi s prostaškimi izjavami?
alenka.NN
01. 04. 2026 18.32
...itak da....kar se Janezek nauči, to Janez zna. Bolana izbira
Sortegilio
01. 04. 2026 18.08
Raje Darjo Gajsek ali Valentino Plaskan.
jouža
01. 04. 2026 18.10
oni bosta 2. in 3. aprila
Portal
