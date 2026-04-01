Pevka Lea Sirk bo postala naša nova voditeljica vremena

Pevko Leo Sirk, ki je Slovenijo zastopala na Evroviziji leta 2018, čaka nov karierni izziv. Poleg pesmi za novi album, ki ga končuje ravno v teh dneh, ima trenutno polne roke dela zaradi vaj pod nekoliko drugačnimi lučmi, kot jih je vajena na koncertnih nastopih.

Lea Sirk FOTO: Svet na Kanalu A

Na naši televiziji se bo še to pomlad premierno preizkusila v vlogi vremenarke, kilometrina z nastopanjem pred kamerami pa ji bo, kot sama pravi, v njenem novem poklicnem izzivu prišla še kako prav. Še posebej pa se veseli, da bo lahko vreme napovedovala v novem, prenovljenem studiu 24UR.

"Ja, recimo, to, da bo studio prenovljen, pomeni nekaj odličnega, neke nove začetke. To, kar mene čaka pri vas, je pa stvar največjega vzhičenja v mojem življenju. Nov studio in še jaz v vlogi vremenarke, to bo pa top," je dejala. Z napovedovanjem vremena bo simpatična Primorka, kateri se bo tako izpolnila ogromna želja, začela 1. maja.

