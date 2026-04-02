Domača scena

Pevka Lea Sirk ne bo postala naša nova vremenarka

Ljubljana, 02. 04. 2026 07.00 pred 26 dnevi 2 min branja 14

Avtor:
E.K.
Lea Sirk

1. aprila smo vam sporočili, da bo pevka Lea Sirk postala naša nova voditeljica vremena, vendar je šlo le za prvoaprilsko šalo. Pevka, ki je Slovenijo zastopala na Evroviziji leta 2018 in nas očarala v šovu Znan obraz ima svoj glas, ima sicer polne roke dela s svojimi projekti, trenutno ustvarja pesmi za novi album, veliko časa pa poleg družine posveti tudi svoji glasbeni šoli, ki jo ima že več kot desetletje.

"Bliža se čas, ko bom del vaše ekipe, zelo se veselim," je včeraj voditeljici Sveta na Kanalu A sporočila Lea Sirk in napovedala, da bo s 1. majem postala nova voditeljica vremena, a je šlo v resnici le za prvoaprilsko šalo.

Preberi še Pevka Lea Sirk bo postala naša nova voditeljica vremena

Ima pa Primorka trenutno polne roke dela s svojo uspešno kariero, ki jo je začela graditi že v mladih letih. Pri 16 letih je namreč že odšla v Švico, kjer je študirala flavto. "Sploh si ne predstavljam, kakšen šok je bil to za mamo, ko sem ji rekla, da grem in sem bila trdno odločena, da bom naredila sprejemne izpite in da odpotujem proti Švici. In sem šla, z veliko podporo družine. To ne gre kar tako, iti v neko novo državo, z novim jezikom, v francoščini, sploh me ni bilo ničesar strah, samo šla sem," se je preteklosti spominjala pevka, ki je na ljubljanske nastope, navkljub stotinam kilometrov razdalje, s severa prihajala z vlakom.

Poleg pesmi za novi album, ki ga končuje ravno v teh dneh, veliko časa posveti tudi svoji glasbeni šoli, najraje pa opravlja poklic mame. Zato se tudi rada umakne iz javnosti in si vzame čas zase. "Na obali je vse malo bolj leno in odmaknjeno, zato ima človek malo lažje privilegije, da pride do tega miru. Zdaj sem spet ta otrok, ki ustvarja, ki se bliža izdaji albuma, singla v maju," je dejala Lea Sirk.

Še ena prvoaprilska: AMZS težav voznikov (še) ne rešuje z droni

Prvoaprilska potegavščina je bil tudi prispevek iz oddaje 24UR, v katerem smo "razkrili", da bo AMZS na pomoč voznikom, ki jim avto ne vžge, pošiljal drone. Ti naj bi na lokacijo, kjer je vozilo obstalo, odnašali akumulatorje. Morda dobra ideja, a za zdaj še znanstvena fantastika.

Preberi še Voznikom bo AMZS akumultorje dostavljal kar z droni
Lea Sirk pevka kariera življenje album
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Hud Robin
02. 04. 2026 11.28
Oh, škoda. Jest bi kravato in reklc oblekel, če bi Lea vreme napovedovala, za vsak slučaj, če me vidi.
Delavec_Slo
02. 04. 2026 10.55
Drugače bi pa kar bila lepa tam gor!
Quasimodo
02. 04. 2026 10.11
Hvala bogu. Ker bolj antipatične in samovšečne pa težko najdeš....
SpamEx
02. 04. 2026 10.06
a res?joj škoda dobro ste nas našponali
Žmavc
02. 04. 2026 09.48
Škoda. Pa tako lepa ženska. Z veseljem bi gledal vreme. Četudi bi sam dež napovedovala. 😉🥰
Peni Stojanović
02. 04. 2026 09.42
ce nimas drugih opcij gres za vremenarko
proofreader
02. 04. 2026 09.35
1. april je Robijev praznik.
Vrhovni poveljnik
02. 04. 2026 11.32
Janezs bo umrl na največji slovenski praznik. Kateri koli dan že bo to.
Ne hodimnavolitve
02. 04. 2026 15.02
Pa Trumpov tud.
Zvoneka
02. 04. 2026 09.30
RES ŠKODA, vreme bi gledal čisto vsak dan 🫠
kritika1
02. 04. 2026 08.49
Ja, tudi tista ves, da je Tina pobegnila z Maljevcem in denarjem iz dolgotrajne oskrbe je prvoaprilska šala.
junij66
02. 04. 2026 08.48
1.APRIL BI LAHKO PREIMENOVALI V DAN ROBERTA GOLOBA.
abmam
02. 04. 2026 09.35
Zakaj? A se ni Ivan dokazano zlagal, ko je trdil, da ne pozna židovskih obveščevalcev, potem so pa dokazali, da jih je pričakal z odprtimi rokami? Pa nisem pristaš Goloba.
