Pevka Lea Sirk ne bo postala naša nova vremenarka

"Bliža se čas, ko bom del vaše ekipe, zelo se veselim," je včeraj voditeljici Sveta na Kanalu A sporočila Lea Sirk in napovedala, da bo s 1. majem postala nova voditeljica vremena, a je šlo v resnici le za prvoaprilsko šalo.

Ima pa Primorka trenutno polne roke dela s svojo uspešno kariero, ki jo je začela graditi že v mladih letih. Pri 16 letih je namreč že odšla v Švico, kjer je študirala flavto. "Sploh si ne predstavljam, kakšen šok je bil to za mamo, ko sem ji rekla, da grem in sem bila trdno odločena, da bom naredila sprejemne izpite in da odpotujem proti Švici. In sem šla, z veliko podporo družine. To ne gre kar tako, iti v neko novo državo, z novim jezikom, v francoščini, sploh me ni bilo ničesar strah, samo šla sem," se je preteklosti spominjala pevka, ki je na ljubljanske nastope, navkljub stotinam kilometrov razdalje, s severa prihajala z vlakom.

Poleg pesmi za novi album, ki ga končuje ravno v teh dneh, veliko časa posveti tudi svoji glasbeni šoli, najraje pa opravlja poklic mame. Zato se tudi rada umakne iz javnosti in si vzame čas zase. "Na obali je vse malo bolj leno in odmaknjeno, zato ima človek malo lažje privilegije, da pride do tega miru. Zdaj sem spet ta otrok, ki ustvarja, ki se bliža izdaji albuma, singla v maju," je dejala Lea Sirk.