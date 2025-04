'Naš svet nikoli več ne bo enak': pevka Nina Donelli se je razveselila hčerke

Slovenska pevka Nina Donelli in njen partner sta se razveselila rojstva hčerkice. Novico sta s svetom delila na družbenem omrežju Instagram in zapisala: "Naš svet nikoli več ne bo enak – postal je lepši. Dobrodošla, najina ljubezen." Na fotografiji je videti majhne rožnate čeveljčke in posteljico iz porodnišnice, v kateri spi novorojenka.