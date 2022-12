Pevka Regina o uspehu sina Aleksandra: Ponosna do neba in še dlje

Regina Kogoj-Regina, slovenska pevka, je v teh dneh še posebej ponosna mama. Njen edinec Aleksander Kogoj se je namreč še posebej izkazal med študijem režije na AGRFT-ju in postal Prešernov nagrajenec. Pevka je ob tej posebni priložnosti delila dve fotografiji s podelitve nagrad, zraven pa pripisala: "Danes pri nas pokamo od nepopisnih občutkov veselja. Oh, kako noro dobro je bilo slišati na podelitvi, da je to jagodni izbor akademije in da 'Prešernovo nagrado dobi Aleksander Kogoj, za režijo TV-drame'. Ponosna do neba in še dlje."