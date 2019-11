Pevka Saša Lendero se je z ganljivim zapisom poklonila mami

"Moja draga, ljubljena mamči je odšla ... Po dveh letih borbe, polne upanja, razočaranj in drobnih lučk uspehov, smo jo vendarle morali izpustiti iz ljubečega objema svojih rok. Iz svojih src pa je ne bomo nikoli! Vsak korak poti smo prehodili skupaj in tudi čisto zadnjega. Bilo je tako zelo težko ... A podpora najbližjih sorodnikov in prijateljev je pomagala, da se navkljub neizrekljivi bolečini, sočutju in obupu nismo zlomili," je ob materinem odhodu na svojem Facebook profilu zapisala priljubljena slovenska pevka Saša Lendero. V ganljivem zapisu je še zapisala, da so bili z njo vse do konca: "Mamči smo držali za roke in jo z besedami spremljali vse do roba našega sveta. Pospremili smo jo v svetlobo in blagoslovili z ljubeznijo in hvaležnostjo."

Ob novici pa se je zahvalila tudi svojim sorodnikom in prijateljem, ki so družini stali ob strani. Očetu se je zahvalila za to, da ji je pokazal ljubezen, skrb in nežnost, ki so v času materine bolezni bili tako zelo potrebni. Del zapisa je bil namenjen tudi njenemu soprogu Mihi Hercogu, ki je v težkih trenutkih prevzel nase veliko stvari: "Posebna hvala tebi moj ljubi Mihec, ki si razumel, da je naše življenje dobesedno obstalo za več mesecev in si z mojih ramen vzel vse, kar se je dalo in še več. Vse to z nasmehom in toplino. Nikoli ti ni bilo nič odveč."

V sestavku je pevka priznala, da so bili trenutki, ko je bila preutrujena za veliko stvari in se zahvalila hčerki za njeno potrpežljivost ter dejstvo, da je vedno z odprtim srcem sprejela vsa njena opravičila "tudi kadar sem vzkipela za malenkosti ali bila preutrujena za drobne, a pomembne dogodke v tvojih dnevih."

Kljub temu, da je borba za življenje trajala dve leti, je pevka dejala, da se njena mati ni vdala, zato ne misli, da je zmagala bolezen: "Nikoli ne bom mislila, da je zmagala bolezen! Kajti moja mamči se ni zlomila, obupala ali se vdala, niti za hip! In to je zmaga! Nikoli poraz! Njen pogum, vedrina, sočutje in brezmejna ljubezen ostajata v nas in nas učita življenja. Ter tudi tega, kaj je prav – biti s tistim, ki ga imaš rad, v dobrem in slabem, v vsakem trenutku veselja in žalosti... ter tudi v trenutku slovesa. Mamči moja, neizmerno te imam rada!"

Na koncu pa je namenila nekaj besed tudi vsem, ki se borijo z zdravjem: "Vem, da se mnogi za zdravje borite tudi v tem trenutku. Nikar in nikoli ne obupajte, kajti mnogim uspe in sama jih poznam kar nekaj. Pogumno naprej in naj vas spremlja sreča!"