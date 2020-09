Pevka Žana rodila sina Lea

Žana in Boris sta se razveselila sina Lea.

"Danes ob 19.27 sem postal najsrečnejši očka, mož prečudovite žene, ki je na svet prinesla našega malega in najino prvo avtorsko delo (na to temo). Dobrodošel v našo družino, Leo," je veselo novico na družbenih omrežjih včeraj zvečer sporočil presrečni očka Boris, ki je pojasnil, da mu zaradi silne evforije in telefoniranja ni uspelo prej objaviti.