Pevka Žana tretjič noseča: Še vedno lahko nastopam

Pevka Žana, ki se je lahko spomnimo iz začetka 2000. let in po pesmi Druga violina, je ponovno noseča. S partnerjem Borisom pričakujeta drugega otroka, Žana pa ima eno hčerko že iz prvega zakona. Kako poteka Žanina tretja nosečnost in kako potekajo priprave na prihod novega družinskega člana?

"Nosečnost tokrat, čeprav je že tretja, poteka brez težav. Brez slabosti in kakšnih drugih problemov. Še vedno lahko nastopam, za kar sem zelo vesela, saj imamo pred sabo še polno sezono porok, ki jo moramo oddelati," je za 24ur.com povedala Žana Tajm, nekoč Povše. icon-expand FOTO: Saša Trifunovski icon-chevron-left icon-chevron-right Pravi, da novi družinski član prihaja v začetku decembra in da se starejša sestrica in bratec že neizmerno veselita prihoda sestrice ali bratca. "Za spol še nismo izvedeli, tako da smo trenutno v velikem pričakovanju." Kot pravi se na novega člana ne pripravljajo posebej, se ga pa že zelo veselijo: "V bistvu nimamo nekih velikih priprav za prihod družinskega člana, no, vsaj kompliciramo ne več. Večino stvari že imamo, mogoče je ostala še kakšna malenkost, za katero imamo pa še dovolj časa." In ime? Kdo ga bo izbral? "Za izbiro imena še ne vemo, kdo bo poskrbel, imamo pa vsi svoje želje in ideje, tako da smo naredili vsak svoj spisek, ki se počasi krajša, tako da bo na koncu vsak imel en predlog. Mogoče bomo celo žrebali!" še pove nasmejana glasbenica.