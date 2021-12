Pevki Maji Založnik na spletu ukradli identiteto

Že večkrat smo zasledili, da so bili različni profili – predvsem na Instagramu in Facebooku – tarča hekerjev. Med njihovimi žrtvami je tudi pevka Maja Založnik, ki je izgubila vse, v kar je vlagala 10 let.

"Pred dvema letoma sem bila v Tolminu na festivalih in nisem bila veliko časa na Facebooku. Ko sem se logirala v profil, mi je Facebook sporočil, da sem kršila pogoje uporabe Facebooka in da me bodo izbrisali. Šokirana sem bila nad tem, kaj se dogaja, saj sem uporabnica Facebooka že več kot 10 let. Zahtevala sem da mi povedo, kaj je narobe in s čim sem kršila pravila. Konkretnega odgovora ni bilo. In tako so me izbrisali s Facebooka in s tem vključno moj ''fan page'' profil Maja Založnik, v katerega sem vlagala 10 let, in vse moje slike z nastopov, dogajanja v zakulisju, utrinke iz pevskega šova The Voice of Germany ... vse je bilo izgubljeno. Bila sem res pretresena in žalostna, da se mi je to zgodilo ... " pove za 24ur.com in doda, da je nedavno odkrila, da nekdo še vedno upravlja z njenim profilom.



"Na kar pred dvema dnevoma, ko sem se pogovarjala za nastop na radijski postaji, ugotovim, da je ta moj profil še vedno aktiven in da nekdo upravlja z njim. Bila sem popolnoma šokirana. Sploh zato, ker je stran resnično ažurirana, nekdo vsak dan objavlja novice o meni in ne vem, ali naj bom počaščena ali prestrašena, da ti nekdo lahko kar čez noč vzame identiteto, tvoj profil, upravlja s tvojim življenjem na socialnem kanalu, ti pa nimaš nobene moči nad tem, da to ustaviš. Kdo upravlja s stranjo, ne vem ... Pisala sem na stran in dobila nerazumljiv odgovor v tujem jeziku, ki ga ne znam razbrati ...

Tarče hekerjev je bila v preteklosti tudi že igralka Katarina Čas, ki je na ta način izgubila profil. Podoben neprijetni dogodek se je zgodil glasbenikoma Žanu Serčiču in Timu Koresu – Koriju, septembra pa je bila žrtev hekerjev igralka Tjaša Železnik, ki si je morala na Instagramu ustvariti nov profil in začeti znova. Napada na profil pa so bili deležni tudi pri gledališču Špas teater.

Za nameček pa nekateri ustvarjajo tudi nove, lažne profile in zlorabljajo imena prepoznavnih imen s slovenske estrade za prevarantske posle, kot so različne nagradne igre, ki od vas zahtevajo osebne podatke in številko bančnega računa. Preden komurkoli pošiljate podatke, bodite pazljivi in se prepričajte, da gre za prave in verodostojen profile.