Pevski izziv pisan na kožo Tayi, Aleksander bo pel samo še na žurih

Če sta se Taya in Aleksander v prejšnjem izzivu spopadla na smučarski skakalnici, sta tokrat izbrala bolj domač teren. Njuno orodje je bil mikrofon, naloga izziva pa petje. Pri izzivu sta jima tudi tokrat pomagala mentorja, tokrat sta to bila Tayina dolgoletna sodelavca Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič . Mentorja sta izzivalcema določila kombinaciji besedila in glasbene podlage, ki pa seveda nista pripadala isti pesmi. Bolj podobno izzivu?

Pesmi in glasbene kombinacije sta torej izbrala mentorja, kakšna pa je bila njuna izbira? "Iztok in Tomaž sta moja dolgoletna sodelavca na radiu, tako da sem vedela, da bosta znala dobro izbrati. Nekaj, kar bo nekako pasalo meni in tudi Aleksandru. Onadva sta posnela že več kot 160 takšnih pesmi, tako da sta imela kar težko izbiro, ampak sta super izbrala," je povedala Taya in priznala: " Ko sem gledala, katere pesmi sta že uporabila in posnela, sem med vsemi tudi sama začela iskati kombinacije. Dejansko je to neke vrste ustvarjalno igranje. Res dobra ideja. Mi je kar malo žal, da sta jo začela izvajati onadva in ne jaz in Aleksander."

Tokratni izziv je Tayi pisan na kožo

"Torej meni je moj mentor Tomaž Klepač izbral podlago hita Without you od Mariah Carey, na to pa sem pela besedilo od Pop Designa Na božično noč. Obe pesmi sicer dobro poznam, zato je malo lažje, kar se tiče točnosti tonov, ampak mi je šla ves čas po glavi tudi melodija od Pop Designa. In to ti potem včasih ponagaja, da ritmično malo zajadraš po svoje. Ampak sem se hitro ujela," je o nalogi povedala Taya, ki je razkrila tudi, da treme ni imela.