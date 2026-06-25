Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Pika je cepetala, Zdravc je lovil čebulco, Miha je begal z očmi

Ljubljana, 25. 06. 2026 08.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Mario Ćulibrk-2

Se še spomnite epizode, v kateri je Zdravc metal čebulico na nož chefa Bohinca? Pa tiste, ko se je Rudi Kavčič zastrupil s strupeno ribo? Še veste, kako je reagiral Miha, ko mu je v šanku kaj padlo po tleh? No, nekaj takšnih, predvsem pa veliko zabavnih scen, pri katerih se nismo mogli nehati smejati, je zaznamovalo serijo Ja, Chef! Katerih scen pa se spominjajo igralci?

Zadnjo, 12. sezono, priljubljene serije Ja, Chef! si že lahko ogledate na VOYO. Vsak četrtek bo na voljo nova epizoda. 

Igralci svoje like pred serijo natančno preučijo in skupaj z režiserjem ter scenaristom določijo tudi njihove prepoznavne gibe in stavke ter na splošno celotno podobo. V 12 sezonah, kolikor so jih posneli za serijo Ja, Chef!, so tudi naši zvezdniki svoje like dobesedno posvojili, a svojih prepoznavnih stavkov se zaradi časovne distance in številnih drugih likov ne spominjajo več. Se pa spominjajo raznih zabavnih scen, ki se jih boste zagotovo spomnili tudi gledalci.

Ja, Chef!
Ja, Chef!
FOTO: PRO PLUS

Pika Golob, ki jo igra Katarina Čas, ne nastopa vseh 120 epizod, a glede na intenzivnost njenega karakterja in težav, s katerimi se je kot vodja osebja v restavraciji morala soočati, je vprašanje, kam bi morala oditi najprej – k terapevtu ali na dopust – povsem na mestu. "Piko bi že po eni drugi ali tretji sezoni poslala k terapevtu, ampak mislim, da bi si prej želela še na dopust. Bi se pa tam, kolikor jo poznam, zagotovo zgodilo kaj nepredvidljivega, tako da bi v vsakem primeru morala tudi po dopustu k terapevtu," se svoje vloge spominja naša igralka, ki pa se ne spomni nobenega Pikinega prepoznavnega stavka, a ve, da je velikokrat zacepetala in jezno zajamrala.

Katarina Čas kot Pika Golob.
Katarina Čas kot Pika Golob.
FOTO: VOYO

Prav tako ne stavka, ampak zgolj obrazne mimike in reakcije svojega lika na številne 'nesreče' za šankom, pa se dobro spominja Domen Valič. V vlogi Mihe nastopa vseh 12 sezon, njegov brat Vid Valič pa manj, a je prav tako razvil svoj prepoznaven gib. Se spomnite kateri? Preverite v videu.

Precej slabši spomin ima Bojan Emeršič, ki si je zapomnil le eno ključno stvar svojega lika. Kaj je Rudi Kavčič v seriji pogosteje menjal kot spodnjice? No, odgovor najdete v videu, v katerem je tudi Iva Krajnc Bagola zaupala, kateri stavek Ele Kocijančič ji še danes odzvanja v glavi.

In če se zdaj premaknemo še v kuhinjo chefa Ljubomirja Bohinca, kjer so stvari pogosto letele po zraku. Kako se prepoznavnih lastnosti svojih likov spominjata Luka Cimprič in Mario Ćulibrk? "Mene ljudje vedno lovijo za moj smeh in mi rečejo, daj Tomi, nasmej se. Potem mi velikokrat rečejo, veš tam, ko si rekel to in to. A jaz sem že vse pozabil, ljudje pa so to že trikrat, štirikrat pogledali, jaz sem se pa samo naučil in potem pozabil," je zaupal Luka. "Pri meni je klasika ta Zdravc, čebulca. Ta je kar taka luštna, smo pa velikokrat ponavljali," se je scene, ko je moral na nož chefa, ki ga je igral Jurij Zrnec vreči čebulo, a mu ni in ni uspelo, spominjal Mario in pri tem nasmejal tudi svojega igralskega kolega.

Mario Ćulibrk kot kuhar Zdravc.
Mario Ćulibrk kot kuhar Zdravc.
FOTO: Ana Gregorič

Je pa v seriji večkrat prišlo tudi do fizičnega stika in enega od teh je morala takoj na prvem snemanju zaigrati Lea Mihevc. Kot pravi sama, je bil to zelo ikoničen trenutek, kot tudi višinska razlika med njo in soigralcem Bojanom Emeršičem. O čem je govorila Lea, preverite v spodnjem videu.

ja chef serija igralci spomini prepoznavni gibi zabava smeh

Zvezdniška ekipa Talentov se z nostalgijo spominja poletnih šolskih počitnic

24ur.com Jernej Kogovšek: Na papirju se sliši igrati butlja povsem enostavno
24ur.com Katarina Čas in Klemen Janežič končala snemanje Ja, Chef!: Bilo je čustveno
Zadovoljna.si Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!
24ur.com BIG BROTHER: Mitja benti nad stanovalci: Kdo je to naredil?
Moskisvet.com Ste slišali, kaj se je dogajalo v zakulisju oddaje Na žaru z Magnificom?
24ur.com Hrup za odrom: kaj se dogaja v zaodrju?
24ur.com 'Zaradi Ja, Chefa! sem bila nekaj časa bolj pozorna na krožnike'
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
moskisvet
Portal
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
dominvrt
Portal
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
To je najslabši čas za zalivanje trate
To je najslabši čas za zalivanje trate
Kvas lahko na vrtu dela čudeže
Kvas lahko na vrtu dela čudeže
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
okusno
Portal
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763