Pika je cepetala, Zdravc je lovil čebulco, Miha je begal z očmi

Igralci svoje like pred serijo natančno preučijo in skupaj z režiserjem ter scenaristom določijo tudi njihove prepoznavne gibe in stavke ter na splošno celotno podobo. V 12 sezonah, kolikor so jih posneli za serijo Ja, Chef!, so tudi naši zvezdniki svoje like dobesedno posvojili, a svojih prepoznavnih stavkov se zaradi časovne distance in številnih drugih likov ne spominjajo več. Se pa spominjajo raznih zabavnih scen, ki se jih boste zagotovo spomnili tudi gledalci.

Ja, Chef! FOTO: PRO PLUS

Pika Golob, ki jo igra Katarina Čas, ne nastopa vseh 120 epizod, a glede na intenzivnost njenega karakterja in težav, s katerimi se je kot vodja osebja v restavraciji morala soočati, je vprašanje, kam bi morala oditi najprej – k terapevtu ali na dopust – povsem na mestu. "Piko bi že po eni drugi ali tretji sezoni poslala k terapevtu, ampak mislim, da bi si prej želela še na dopust. Bi se pa tam, kolikor jo poznam, zagotovo zgodilo kaj nepredvidljivega, tako da bi v vsakem primeru morala tudi po dopustu k terapevtu," se svoje vloge spominja naša igralka, ki pa se ne spomni nobenega Pikinega prepoznavnega stavka, a ve, da je velikokrat zacepetala in jezno zajamrala.

Katarina Čas kot Pika Golob. FOTO: VOYO

Prav tako ne stavka, ampak zgolj obrazne mimike in reakcije svojega lika na številne 'nesreče' za šankom, pa se dobro spominja Domen Valič. V vlogi Mihe nastopa vseh 12 sezon, njegov brat Vid Valič pa manj, a je prav tako razvil svoj prepoznaven gib. Se spomnite kateri? Preverite v videu.

Precej slabši spomin ima Bojan Emeršič, ki si je zapomnil le eno ključno stvar svojega lika. Kaj je Rudi Kavčič v seriji pogosteje menjal kot spodnjice? No, odgovor najdete v videu, v katerem je tudi Iva Krajnc Bagola zaupala, kateri stavek Ele Kocijančič ji še danes odzvanja v glavi.

In če se zdaj premaknemo še v kuhinjo chefa Ljubomirja Bohinca, kjer so stvari pogosto letele po zraku. Kako se prepoznavnih lastnosti svojih likov spominjata Luka Cimprič in Mario Ćulibrk? "Mene ljudje vedno lovijo za moj smeh in mi rečejo, daj Tomi, nasmej se. Potem mi velikokrat rečejo, veš tam, ko si rekel to in to. A jaz sem že vse pozabil, ljudje pa so to že trikrat, štirikrat pogledali, jaz sem se pa samo naučil in potem pozabil," je zaupal Luka. "Pri meni je klasika ta Zdravc, čebulca. Ta je kar taka luštna, smo pa velikokrat ponavljali," se je scene, ko je moral na nož chefa, ki ga je igral Jurij Zrnec vreči čebulo, a mu ni in ni uspelo, spominjal Mario in pri tem nasmejal tudi svojega igralskega kolega.

Mario Ćulibrk kot kuhar Zdravc. FOTO: Ana Gregorič