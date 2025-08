Predsednica in ministrica na skupni vožnji: 'Punce na motorju smo zakon'

Predsednica republike Nataša Pirc Musar ter ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon sta se vsaka s svojim motorjem odpravili na skupno pot do gradu Strmol pri Cerkljah na Gorenjskem. Pirc Musar je po prihodu na cilj objavila fotografije, na katerih skupaj s Fajon stojita pred motorji.

"Popoldanski odklop. Končno sva se ujeli s Tanjo Fajon in jo z motorjema potegnili do Strmola na sladoled. Užitek. Odklop. Punce na motorju smo zakon," je na Facebooku zapisala predsednica republike. Na Instagramu je prav tako objavila dve fotografiji, pod njima pa zapisala: "Lepo turo sva naredili. Dobro me je vlekla naprej."

Znano je sicer, da se predsednica republike rada vozi z motorjem. Maja se je skupaj s svojim jeklenim konjičkom med drugim udeležila vseslovenskega srečanja motoristk.