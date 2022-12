Vas zanima, kako priti do nje, do svoje drage? Odgovore na to ima za vse moške pisateljica Maja Monrue, ki je v knjigi Pot do nje na zabaven način podala nasvete za vse moške, kako osvojiti žensko oz. kako razumeti sodobno žensko. Maja je knjigo sicer napisala že pred leti, zdaj ko je zrelejša, pa jo je osvežila in jo izdala v le 100 izvodih.