Pižama delil staro fotografijo: Leta so blagodejno vplivala na moj videz

Boštjan Gorenc - Pižama , pisatelj, prevajalec, komik in raper, s svojim poklicem ljudi rad spravlja v smeh. In brez dvoma se je marsikdo iz srca nasmejal, ko je videl njegovo zadnjo objavljeno fotografijo na družbenih omrežjih.

Včasih med brskanjem domačih albumov naletimo na kakšne zabavne otroške fotografije in tudi na tiste, na katere nismo preveč ponosni in bi jih najraje uničili.

"Za torkov Resnica ali laž sem moral pobrskati med starimi fotografijami in sem spotoma našel ta biser. Sveži princ Pešnice s takim poprhom pod nosom, da bi mi ga zavidala celotna poljska skakalna reprezentanca, ne zgolj Adam Malysz. Leta so blagodejno vplivala na moj videz (smeh)," je zapisal pod objavljeno fotografijo, ki je nastala pred leti na razstavi kristalov in fosilov v Münchnu. Z objavo je tako znova upravičil svoje najljubše orodje – sočen jezik.

V komentarjih je nekdo zapisal, da se pred Pižamo "Will Smith lahko skrije". Tudi vas priljubljeni stand up komik na fotografiji spominja na hollywoodskega zvezdnika?