Planica privabila tudi številne znane obraze

V Planici se ta konec tedna odvija velik zaključek dolge sezone smučarskih skokov in poletov. Lepo vreme in odlični rezultati, ki so jih celo leto nizali naši športniki in športnice, so pod Ponce privabili morje ljudi, med njimi tudi številne znane obraze.

Že v petek so zmago Domna Prevca in nov ženski svetovni rekord, ki ga je postavila njegova sestra Nika Prevc, v živo spremljali nekdanji košarkar Goran Dragić, frontman zasedbe Joker Out Bojan Cvjetićanin ter stara znanca Planice Franci Petek in Peter Prevc. Fotografijo iz Planice je s svojimi sledilci na Instagramu delil tudi glasbenik Vlado Kreslin, ki se tam mudi s skupino Mali bogovi.

Ekipno tekmo, za katero so organizatorji razprodali prizorišče, si je v živo ogledal Boban Marjanović, legendarni srbski košarkar, ki trenutno nosi barve ljubljanske Ilirije. Visokega športnika so kamere ujele med fotografiranjem z oboževalci na tribuni. V Planici se ta konec tedna mudita tudi legendarni David Coulthard, nekdanji dirkač formule 1 in nekdanji košarkar ter košarkarski trener Željko Obradović.