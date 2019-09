Plavolasi Franko Bajc: Manj me moti, kot sem mislil, da me bo

Franko Bajc , 24-letni zmagovalec lanske Kmetije, si je pred nekaj dnevi spremenil pričesko. Za blond lase se je odločil, ker ga je v to pregovoril fotograf Tibor Golob , s katerim sodeluje pri enem od njegovih projektov: "To je bila pika na i, da sem sodeloval pri tem projektu."

"Je samo začasna sprememba," je pojasnil Franko in dodal, da se bo v kratkem vrnil na rjavo barvo, na takšno, podobno njegovi naravni. "Ne vem, ali mi je všeč. Lahko rečem, da me manj moti, kot sem mislil, da me bo," je še dodal, med tem ko je navdušeno razlagal, da je s Tiborjem sodeloval pri njegovem projektu. "Nisem vajen takšnih snemanj, a sem se vseeno kar vživel," je povedal mladi Primorec.

In kako so se na spremembo odzvali starši? "Všeč jim je bilo. Sem pa na začetku mislil, da bom blond le dva dni, a očitno se bo malo zavleklo in se nazaj na rjavo vračam čez kakšnih 14 dni."