Playboy se poslavlja, znane Slovenke o sodelovanju: To je spomin za vse življenje

Z revije Playboy so sporočili žalostno novico – legendarna revija po 19 letih obratovanja na slovenskih tleh zapušča Slovenijo. Izdali so še zadnjo zbirateljsko številko, mi pa smo se ob tem spomnili njihovih začetkov in nekatere od znanih Slovenk, ki so postale 'sanjska dekleta', vprašali, kako se spominjajo fotografiranja za eno najbolj ikoničnih revij na svetu.

V 19. letih je legendarna revija Playboy v Sloveniji popolnoma ali samo delno razgalila kar nekaj znanih Slovenk. Nekatere so odvrgle vse krpice, spet druge so se lažje sprijaznile s fotografijami, ki so zapeljive in kakovostne, a vseeno ohranjajo kanček misterioznosti. Večina znanih Slovenk je s tem prevzela laskavi naziv Playboyevih 'sanjskih deklet'.

icon-expand V Ljubljani so priredili tudi kar nekaj Playboyevih zabav. FOTO: Marko Delbello Ocepek

V prvi številki, ki je izšla leta 2001, je Slovence in Slovenke s svojimi golimi fotografijami razvnela ena in edina Tina Gorenjak, pionirka slovenske izdaje Playboya. "Prvi Playboy je samo eden. in tako kot je bila v prvem ameriškem Marilyn Monroe, sem bila v prvem slovenskem jaz. To se mi je že takrat zdelo super in zabavno. Playboy je zame vedno bil časopis, ki je proslavljal žensko telo in ga častil. Počaščena sem, da sem lahko bila prva. Še bolj pa se mi je zdelo lepo, da so me ob 10. obletnici ponovno povabili k sodelovanju in so me fotografirali tudi takrat, v že malo zrelejših letih. Na to sem pa sploh ponosna. To je bil tudi od mene en takšen 'statement' za ženske, da ženstvenost ni povezana z leti."

icon-expand Tina Gorenjak FOTO: Nataša Muller

Poleg Tine je ena tistih, ki so si jo bralci Playboya dobro zapomnili, tudi pevka Kataya. Ta je namreč krpice odvrgla kar trikrat."Nikoli nisem imela treme, tudi prvič ne. Tako da je bila izkušnja vedno čudovita in ekipa vrhunska. To bo lep spomin za vse življenje," se v pogovoru z nami spominja Kataya, ki je v reviji prvič pozirala leta 2015: "Ko sem se fotografirala prvič in drugič, sem bila stara 19 let, otrok. Ko sem se fotografirala nazadnje, sem bila ženska in sem bolje obvladala svoje telo, zato se je to poznalo tudi na fotografijah." Priznava, da si je takrat želela prodreti na glasbeno sceno in je v sodelovanju s Playboyem videla odlično priložnost: "V bistvu sem želela prodreti na sceno in ker nisem imela nobenih vez in poznanstev, je bil to odličen korak, da sem lahko začela peti, da so me ljudje spoznali. Zelo pragmatično." Dodaja, da so bili odzivi okolice, prijateljev in družine vedno pozitivni: "Golota te lahko opolnomoči enako kot obleka do vratu. Odvisno, kaj kdo potrebuje."

icon-expand Kataya FOTO: Nike Koležnik

'Malo mi je bilo nerodno' Med izborom'sanjskih deklet' sta bili tudi dvojčici Jambrek,Polonain Špela. Kot je Polona povedala za naš portal, se je slikanje zgodilo poleti, tik preden sta s sestro začeli voditi oddaji Ekstra in E+. "Dobili sva povabilo in ker je bilo v sklopu rubrike znanih Slovenk, ki se ne razgalijo popolnoma, sva se odločili, da se fotografirava zgoraj brez, a vseeno ne razkrijeva vsega. Špela je bila vedno bolj odprta, kar se tega tiče, jaz niti ne. Tako da mi je bilo malo nerodno," prizna Polona in doda, da se niti ne spomni, ali so domači fotografije videli, ker je bilo to 15 let nazaj, da pa so doma za takšne teme zelo odprti: "Pri nas doma smo glede tega zelo liberalni in najbrž smo o tem malo poklepetali na kakšnem družinskem kosilu, to pa je to." Priznava pa tudi, da je bila odločitev, da bo sodelovala, zagotovo veliko lažja, ker je bila ob njej še sestra, in v smehu doda: "Vedela sem, da ne bo vsa pozornost usmerjena vame!"

icon-expand Voditeljica POPIN-a je v Playboyu pozirala skupaj s sestro dvojčico. FOTO: POP TV

'Malo je bilo nenavadno, a sem se hitro počutila domače' Med sanjska dekleta se je uvrstila tudi Tara Zupančič. Zgovorna Gorenjka se spominja, da je bilo na začetku vse skupaj malce nenavadno, a da se je v družbi fotografa Aleša Bravničarja in maskerke Tine Fabjan hitro počutila domače. "Preden smo začeli, mi je Aleš rekel, da imam dve opciji – prva je bila, da sem gola pred njim in maskerko, on pa bi kasneje poskrbel, da se v reviji ne vidi intimnih delov, druga opcija pa so bila polprosojna oblačila. No, izbrala sem prvo možnost, čeprav mi je bilo nerodno."

icon-expand Čeprav ljubi televizijske kamere, ji je bilo ob začetku fotografiranja malce nerodno. A se je kmalu počutila domače, pravi Tara. FOTO: osebni arhiv

Da bo sodelovala, se je odločila po pogovoru s fotografom, saj si je zelo želela sodelovati z njim: "Želela sem delati z njim, to je bila večja želja kot pa ideja golih teles. Sodelovala sem seveda tudi zato, ker je rubrika ravno dovolj seksi, malo sanjska in ravno dovolj v mojih mejah–zato sem si to dovolila." In reakcija domačih in prijateljev na fotografije? "Rekli so, da si nisem niti malo podobna, s čimer se strinjam. Smo se pa nasmejali ob dejstvu, da je bilo na naslovnici napisano: Deroča Tara Zupančič. Še nekaj časa se nisem 'znebila' tega pridevnika."

icon-expand Tjaša Železnik FOTO: POP TV

'Nisem imela nikakršne treme' Aleš Bravničar pa je imel pred svojim objektivom tudi eno najbolj priljubljenih slovenskih igralk,Tjašo Železnik. Ta je za Playboy dobila ponudbo že prej, a je v prvo ni sprejela, saj so jo vabili k popolnoma razgaljenim fotografijam. Kasneje, ko so ponudili intervju in poziranje v sklopu 'sanjskih deklet', pa je ponudbo z veseljem sprejela."Fotografiranje za revijo Playboy ni bilo zelo drugačno od drugih fotografiranj za katero koli drugo slovensko revijo in v tistem obdobju jih je bilo zame zares veliko. Tudi z Alešem Bravničarjem sem prej že sodelovala, pravzaprav že od njegovih začetkov, za revijo Smrklja, denimo," je svoje spomine začela Tjaša in dodala, da ni imela nikakršne treme: "Kot rečeno, se kljub temu, da sem bila oblečena precej manj kot običajno, fotografiranje vzela kot vsako drugo. Tudi z goloto pravzaprav nisem imela nobenih težav. Takrat sem se v svojem telesu počutila zelo dobro." Pravi, da je Alešu popolnoma zaupala in da je vedela, da bodo fotografije na koncu točno takšne, kot si jih je zamislila. Playboy Slovenija v številkah: 19 let, 215 številk in 215 velikih intervjujev Čisto prva številka slovenske edicije legendarne revije Playboy je izšla 25. maja 2001 in z igralko Tino Gorenjak na naslovnici začela tlakovati edinstveno pot v svetu slovenskih medijev. Playboy je bralcem in bralkam nudil pester nabor zabavnih vsebin – od drznih razmišljanj do iskrivih recenzij, od avtomobilizma do kulinarike, od popularne kulture do eksotičnih potovanj, od cigar do koktajlov, od arhitekture do izumov, od politike do aktivizma, od lepote do – ne nazadnje – seksa.