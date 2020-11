Plesalec Aljaž Škorjanec zaradi pandemije že en mesec živi ločeno od žene

Priljubljeno plesno tekmovanje Strictly Come Dancing, ki se je začelo z otvoritveno oddajo 17. oktobra, v Londonu poteka že en mesec. V njem tekmujeta tudi izjemni slovenski plesalec Aljaž Škorjanec in njegova žena Janette Manrara, ki sta še vedno del tekmovanja in se borita za plesni globus. Aljaževa soplesalka je v tej sezoni radijska in televizijska voditeljica Clara Amfo, Janettin soplesalec pa je pevec Harvey Leigh Cantwell, bolj znan pod umetniškim imenom Hrvy.