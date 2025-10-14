Plesalec Ian Hotko navdušil javnost: posnetek plesa postal viralen

Red Bull Dance Your Style je znan po edinstvenem preobratu, o zmagovalcu odloča publika z glasovanjem za svoje najljubše plesalce. Tudi tekmovanje v ZDA je bilo sestavljeno iz več dvobojev med plesalci, ki so pripeljali do končnega finala.

Hotko je v prvem dvoboju zmagal, v drugem pa po tesnem boju izgubil. Dvoboj je bil napet in izenačen, zato sta se z nasprotnikom pomerila kar v treh plesnih krogih. Končni rezultat je odločilo občinstvo, prav tako kot v finalu v Portorožu. Če bi tudi tokrat zmagal v dvoboju, bi se uvrstil v veliki finale v Los Angelesu.

Že takrat je za 24UR povedal, da so plesalci na tem tekmovanju njegov vzor in da je njegov cilj postati eden izmed njih, saj verjame, da bi mu to lahko spremenilo celotno kariero.