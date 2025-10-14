Plesalec Ian Hotko navdušil javnost: posnetek plesa postal viralen

Po zmagi na portoroškem finalu plesnega tekmovanja Red Bull Dance Your Style letos poleti je 16-letnega slovenskega plesalca Iana Hotka pot vodila v Los Angeles.
Red Bull Dance Your Style je znan po edinstvenem preobratu, o zmagovalcu odloča publika z glasovanjem za svoje najljubše plesalce. Tudi tekmovanje v ZDA je bilo sestavljeno iz več dvobojev med plesalci, ki so pripeljali do končnega finala.
Hotko je v prvem dvoboju zmagal, v drugem pa po tesnem boju izgubil. Dvoboj je bil napet in izenačen, zato sta se z nasprotnikom pomerila kar v treh plesnih krogih. Končni rezultat je odločilo občinstvo, prav tako kot v finalu v Portorožu. Če bi tudi tokrat zmagal v dvoboju, bi se uvrstil v veliki finale v Los Angelesu.
Že takrat je za 24UR povedal, da so plesalci na tem tekmovanju njegov vzor in da je njegov cilj postati eden izmed njih, saj verjame, da bi mu to lahko spremenilo celotno kariero.
Kljub temu je plesalec iz Maribora, ki je bil med najmlajšimi na tekmovanju, pustil močan pečat. O njem te dni namreč govori velik del plesne stroke, prav tako pa je s svojimi nastopi navdušil splet. Posnetki, objavljeni na družbenem omrežju Instagram, dosegajo več deset tisoč ogledov. Med njimi je tudi posnetek s slabimi 13 milijoni ogledov in skoraj pol milijona všečkov. V komentarjih so se zvrstile mnoge pohvale.
Naslednje leto bo svetovno tekmovanje potekalo v Parizu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.