Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Plesalec Ian Hotko navdušil javnost: posnetek plesa postal viralen

Los Angeles, 14. 10. 2025 08.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
8

Slovenec Ian Hotko je s svojim plesom navdušil mednarodno plesno javnost. Na svetovnem plesnem tekmovanju Red Bull Dance Your Style v Los Angelesu mu je namreč le za las ušel finale. Njegov ples pa je zakrožil tudi po družbenih omrežjih. Enega od posnetkov si je ogledalo že skoraj 14 milijonov ljudi.

Po zmagi na portoroškem finalu plesnega tekmovanja Red Bull Dance Your Style letos poleti je 16-letnega slovenskega plesalca Iana Hotka pot vodila v Los Angeles.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Red Bull Dance Your Style je znan po edinstvenem preobratu, o zmagovalcu odloča publika z glasovanjem za svoje najljubše plesalce. Tudi tekmovanje v ZDA je bilo sestavljeno iz več dvobojev med plesalci, ki so pripeljali do končnega finala. 

Hotko je v prvem dvoboju zmagal, v drugem pa po tesnem boju izgubil. Dvoboj je bil napet in izenačen, zato sta se z nasprotnikom pomerila kar v treh plesnih krogih. Končni rezultat je odločilo občinstvo, prav tako kot v finalu v Portorožu. Če bi tudi tokrat zmagal v dvoboju, bi se uvrstil v veliki finale v Los Angelesu. 

Že takrat je za 24UR povedal, da so plesalci na tem tekmovanju njegov vzor in da je njegov cilj postati eden izmed njih, saj verjame, da bi mu to lahko spremenilo celotno kariero.

Preberi še V Portorožu ljudstvo izbralo zmagovalca mednarodnega plesnega tekmovanja

Kljub temu je plesalec iz Maribora, ki je bil med najmlajšimi na tekmovanju, pustil močan pečat. O njem te dni namreč govori velik del plesne stroke, prav tako pa je s svojimi nastopi navdušil splet. Posnetki, objavljeni na družbenem omrežju Instagram, dosegajo več deset tisoč ogledov. Med njimi je tudi posnetek s slabimi 13 milijoni ogledov in skoraj pol milijona všečkov. V komentarjih so se zvrstile mnoge pohvale.

Naslednje leto bo svetovno tekmovanje potekalo v Parizu.

ian hotko ples red bull dance your style
Naslednji članek

Nika Kljun: Od svetovne plesne zvezde do življenjske mentorice

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
14. 10. 2025 10.20
Vsak dober break dancer je boljši.
ODGOVORI
0 0
CorbaMorba
14. 10. 2025 10.18
Tu gor bodo res cenili kaj takega.
ODGOVORI
0 0
PetindvajsetUR
14. 10. 2025 09.57
Sam da se neki pise, al?? 😁😁✌️
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
14. 10. 2025 10.09
Če bi se pisal Janša, Golob, ali Musar, bi bil na naslovnici.
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
14. 10. 2025 09.44
+0
Vsako tele ima svoje vesele.
ODGOVORI
1 1
Neža0O1
14. 10. 2025 09.18
+0
Citiram mojga dedka...kaj je ta 💩
ODGOVORI
2 2
progresivnidaveknastanovanja
14. 10. 2025 09.42
+0
sam res, čist mimo.
ODGOVORI
1 1
Aleksei Kaar
14. 10. 2025 10.07
Pusti dedka, je pač za žlico in osatl v WW2. Ni on kriv.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286