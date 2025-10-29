Plesalec Jan Ravnik izpadel iz ameriškega šova Zvezde plešejo

Ameriška javnost danes dobro ve, kdo je naš plesalec, ki se je skupaj z Jen Affleck, zvezdnico serije o življenju mormonske skupnosti, v plesnem šovu na koncu uvrstil na 9. mesto.

Tamkajšnjemu občinstvu se je pred tem predstavil na odru najdobičkonosnejše glasbene turneje v zgodovini, ko je nastopil ob boku Taylor Swift. Tam si je pridobil pravo bazo oboževalk, ki so se na spletu navduševale nad njegovimi gibi in videzom. Prav tako pa je že navduševal tudi na oskarjih.

Kljub temu da se Jan od šova poslavlja, ga v prihodnosti nedvomno čakajo novi podvigi. Njegov življenjepis, na katerem je tudi sodelovanje z zvezdnicama Mariah Carey in Paulo Abdul, bo tako še bogatejši.