Plesalec Jan Ravnik izpadel iz ameriškega šova Zvezde plešejo

Los Angeles, 29. 10. 2025 20.06 | Posodobljeno pred 3 minutami

Slovenski plesalec Jan Ravnik, ki je srce širše javnosti osvojil na turneji Taylor Swift, se je poslovil iz ameriške različice šova Zvezde plešejo. Za Jana je bil usoden sodobni ples prav na pesem Swiftove. Kljub temu se je 30-letnik zapisal v zgodovino kot prvi Slovenec, ki je sodeloval v tem šovu.

Ameriška javnost danes dobro ve, kdo je naš plesalec, ki se je skupaj z Jen Affleck, zvezdnico serije o življenju mormonske skupnosti, v plesnem šovu na koncu uvrstil na 9. mesto.

Tamkajšnjemu občinstvu se je pred tem predstavil na odru najdobičkonosnejše glasbene turneje v zgodovini, ko je nastopil ob boku Taylor Swift. Tam si je pridobil pravo bazo oboževalk, ki so se na spletu navduševale nad njegovimi gibi in videzom. Prav tako pa je že navduševal tudi na oskarjih.

Kljub temu da se Jan od šova poslavlja, ga v prihodnosti nedvomno čakajo novi podvigi. Njegov življenjepis, na katerem je tudi sodelovanje z zvezdnicama Mariah Carey in Paulo Abdul, bo tako še bogatejši.

