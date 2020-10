Plesalec Matevž Česen po zahtevni operaciji z novim plesnim projektom

Za profesionalnega plesalca, koreografa, trenerja športnega plesa in plesnega sodnika je letošnje leto polno prelomnic. Po tem, ko je uspešno prestal zahtevno operacijo srca, se je kot športni delavec in umetnik moral spopasti z izzivi, ki jih je prinesla pandemija novega koronavirusa. Za naš portal je povedal, kako se je spremenil njegov vsakdan in kakšen je projekt, ki ga trenutno najbolj zaposluje.

''Priznati moram, da je bil zame kar šok, kako naprej,''je bil o trenutkih, ko je naše kraje dosegel prvi val epidemije, iskren Matevž Česen, ki poudarja, da je za današnje čase ključna dobra mera optimizma, in nadaljeval: ''A ni dolgo trajalo, saj smo se bili plesalci primorani hitro prilagoditi celotni situaciji. Plesni tečaji za rekreativce potekajo po aplikaciji Zoom, treningi s posameznimi kategorizirani tekmovalci so lahko še vedno v dvoranah, dogodke sedaj snemamo in so se tudi preselili na splet, plesno pisanje in izobraževanje pa je že prej potekalo od doma.''

icon-expand Matevž Česen se veseli novega plesnega projekta. FOTO: Tija Ažman

Sprememba načina dela je plesalčevo dnevno sobo spremenila v telovadnico, ker pa je ples umetnost, poln pristnih človeških stikov, se je tukaj pojavila dodatna težava: ''Vsi, ki se ukvarjamo s plesom, smo vajeni dotikov, kontaktov in prelivanja energije. A to poskušamo početi tudi sedaj, vendar na drugačen način–s pomočjo našega novega projekta MTP, s katerim bomo poskušali povezati svet.'' Ideja za projekt MTP se je porodila ob dejstvu, da bo Evropa doživela že drugo zapiranje. ''To je bilo pred približno desetimi dnevi. In ker je ves svet v podobni situaciji, smo se odločili, da povežemo plesalce z vsega sveta ter jih spodbudimo, da se nam pridružijo. Več ko nas bo, bolj se bomo približali vzdušju, ki je tisto pravo, pristno, 'normalno','' je povedal Matevž in dodal, da je odziv za zdaj fantastičen.

icon-expand Matevž želi, da bi se projektu pridružilo čim več plesalcev z vsega sveta. FOTO: Tija Ažman

Razložil je, da je ime MTP sestavljeno iz prvih črk imen plesalcev, ki sodelujejo pri projektu – ob Matevžu sta to šeTian Ćehićter Petra Ravbar– kratica pa izraža tudi geslo: Movement, Technique, Passion (gibanje, tehnika, strast, op. a.).''Vse to in še več bomo skupaj s plesnim centrom Bolero ponudili svetu. Nov projekt oziroma program dvanajstih plesnih tečajev, pa še dva tečaja, ki bosta presenečenje v mesecu novembru. Projekt je sicer namenjen tujcem in bo potekal v angleščini, a to nikakor ne pomeni, da se nam ne more pridružiti kdor koli iz Slovenije''. Z nastajajočim projektom Česen sporoča, da se je treba znajti v dani situaciji: ''Verjamem v prihodnost plesa, saj ima dokazano številne pozitivne učinke na splošno zdravje. Ko plešeš, poskrbiš za telo, ko gledaš ples, pa hraniš dušo. Ljudje potrebujejo oboje.''In ravno ples je tisti, ki je tudi v njegovem primeru pripomogel k okrevanju po operaciji, ki jo je prestal letos. Matevž je imel namreč prirojeno srčno napako, zaradi katere je bil poseg nujen.

icon-expand MTP – movement, technique, passion. FOTO: Tija Ažman

Zanimivo pa je, da je za diagnozo izvedel šele pred devetimi leti. Sedaj je operacija za njim, strokovnemu osebju pa je neizmerno hvaležen:''Operiral me je kirurg dr. Kneževič. Res sem hvaležen vsem, ki so poskrbeli zame, nobenega obraza ne bom pozabil. Na UKC Ljubljana se res sprehajajo pravi gospodje, bogovi in angeli v belem. V mislih imam vse zdravstveno osebje, ki opravlja svoje poslanstvo s srcem in ne le za denar. To sem začutil, ker imam tudi sam do svojega dela takšen pristop, vse ostalo samo sledi.'' Za konec je dodal še, da se sedaj počuti odlično, saj je naporno obdobje končno za njim in je tako poln nove energije ter idej: ''Življenje poskušam zajemati z veliko žlico in živeti vsak dan na polno.''