Plesalec Miha Krušič posnel kratek film: To je stopnička do celovečernega filma

Miha Krušič je eden bolj prepoznavnih slovenskih imen na plesni sceni. Je Plesalec z veliko začetnico, ki je svojo plesno pot začel že pri enajstih letih. Danes je Miha plesalec, ki se lahko pohvali s številnimi uspehi: leta 2003 je sodeloval pri koncertu Siddharte , odprl je svojo plesno šolo, deloval v Južni Afriki in gostoval v 26 različnih državah v Evropi. Je tudi koreograf, ki sodeluje pri kar nekaj šovih, ki jih gledalci lahko spremljajo na POP TV . Je 'oče' profesionalnih plesalcev šova Zvezde plešejo in je tisti, ki popolne neplesalce v šovu Znan obraz ima svoj glas nauči marsičesa. A tu se za Miho plesno popotovanje še ne konča. Miha je zdaj sprejel še en izziv. Posnel je kratki plesni film, v katerem je prevzel vlogo producenta. In kako je prišel na idejo, da bi se preizkusil še v tem?

"Ideja za film je prišla spontano na pijači po treningu, ko smo s plesalci debatirali o snemanju drugega dela, o nadaljevanju promo oddaje o profesionalnih plesalcih. In tako je naneslo na vprašanje: Kaj pa če bi mi posneli film? Vsi so me debelo gledali in začeli smejati. Vendar, to je bil začetek in uvod, da smo začeli pisati scenarij," je Miha povedal za 24ur.com.

Krušič je tako s svojimi plesalci, s katerimi sodeluje že desetletja in s perspektivnim podmladkom slovenske plesne scene šel v akcijo. Posneli so film, ki govori o dekletu, o plesalki, ki preživlja težko obdobje v življenju in poskuša najti smisel, zakaj in kako naprej s karieri. Pot jo pelje na morje, kjer spozna ekipo plesalcev, ki se pripravljajo na nastop. "Hitro pride do simpatije in zapleta z lokalnimi plesalci … Več pa v filmu," v smehu konča Miha, ki je imel v torek premiero filma v paru Tivoli.

V filmu so torej zaigrali profesionalni plesalci. Kako pa so se znašli v vlogi igralcev? "Moram priznati, da so me presenetili in da smo večina kadrov speljali brez težav. Imajo veliko izkušenj z odrov, sploh Katja Škofic pa ima veliko izkušenj iz filmov in je naravni talent. Drugi so ji sledili brez problema. Še en dokaz, da so slovenski plesalci vsestranski," je povedal Miha in dodal, da je vloge podelil na podlagi plesalčevega karakterja in njihove osebne življenjske zgodbe.

Plesalec, koreograf … Producent?

Miha se je moral pri snemanju filma, ker je bil film njegova ideja, soočiti tudi z novo vlogo – vlogo producenta. Kot je priznal, je bilo zanj zelo težko, saj je imel precej natrpan urnik, a očitno se je izplačalo. Prišli so do cilja in posneli film. "Moja vloga kot producenta in šefa na snemanju je bila zelo zahtevna. Veliko smo delali in seveda sem preveč razumel celotno situacijo. Utrujenost in prezahtevanost projekta je zame za tiste čase terjala davek in nismo mogli posneti par kadrov. Zato smo naslednji dve leti porabili za vse manjkajoče elemente, da je film dobil današnjo podobo." Miha nam je povedal, da je izkušnje in znanje pridobival s časom prek opazovanja režiserjev in producentih med sodelovanjem pri snemanju filmov, predstav in šovov. "Veliko podobnosti je med koreografi in režiserji. In pa seveda tudi ogromno razlik. Zato sem leta 2011 posnel plesni video spot “A maš tak flow”, in pa 2016 posnel oddajo o profesionalnih plesalcih v Sloveniji. Kratki film je samo še ena stopnička do pravega celovečernega filma o plesu."