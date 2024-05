Plesalec Viktor po Talentih še napredoval, želi na olimpijske igre

Viktorja smo kot izvrstnega plesalca break danca spoznali na odru talentov, kjer se je prebil do polfinala. Izkušnja mu je prinesla nove priložnosti, zato je njegov tempo te dni še hitrejši. Dopoldan je v šoli, popoldan vadi ples več ur. "Veliko sem treniral in veliko je bilo tekmovanj," nam je zaupal mladi plesalec, ki meni, da je zelo napredoval. "Samo na enem tekmovanju nisem dosegel prvega mesta," je dodal.

Da ima talent, je hitro opazil njegov trener Samo Polutak. "Viktor je bil že od prvega momenta, ko sem ga videl, en večjih talentov v Evropi in na svetu," je povedal trener, ki Viktorja in ostale mlade pripravlja na tekmovanje, morda tudi na olimpijske igre.

Na treningu, na katerem je aktivno sodelovala tudi novinarka Anastasija Jović, so plesalci pokazali najpreprostejši element. "Ne, prisežem, da ni tako preprosto, kot je videti. A veliko rajši to, kot vrtenje na glavi," je po treningu povedala naša novinarka, ki je plesni parket prepustila mojstrom. In kdo ve, morda jih nekoč čakajo tudi olimpijske igre, saj bo letos v Parizu break dance prvič uradna disciplina.