Uspešna slovenska plesalka s soprogom pripravila nepozaben kulinaričen večer

Plesalka, koreografinja in oblikovalka Gordana Grandošek Whiddon je s svojim možem, prav tako plesalcem Trentom želela zadnje vroče poletne dni proslaviti v slogu. Na svojem posestvu v Kungoti sta priredila njuno prvo Tavolato pod zvezdami, kjer se je čas pod širnim nebom, ob eni dolgi mizi, obloženi z dobro hrano in obdani s tisočimi lučkami, za trenutek ustavil. "Najina prva Tavolata pod zvezdami je bila prav poseben večer. Med jablanami, pod odprtim nebom in v objemu gričev Kungote se je za eno noč najina kmetija spremenila v veliko skupno mizo, za katero so se srečali ljudje, dobra hrana in zgodbe," nam je zaupala Gordana.

Plesalka je s svojim soprogom avstralskih korenin posestvo prevzela leta 2014. "Vedno sva verjela, da je hrana veliko več kot nekaj, kar postavimo na krožnik. Je način, kako se povežemo – med seboj in z zemljo, iz katere je zrasla. Ko veš, od kod prihaja zelenjava, ko jo lahko zjutraj pobereš na svojem vrtu in jo zvečer vidiš na mizi, dobi obrok čisto drugačen pomen. Prav to sva želela ustvariti tudi s tem večerom. Skupaj z Bistrojem Nana sva želela pokazati košček najinega sveta in ljudem ponuditi pravi okus Kungota Hills. Na krožnik je prišla zelenjava, nabrana neposredno na najinem vrtu, skupaj z lokalnimi sestavinami, ki pripovedujejo zgodbo tega kraja," je dodala svetovno znana umetnica.

Kljub izjemno uspešnima karierama, od odrov Broadwaya, nastopov v najprestižnejših šovih, ustvarjanja filmov, zakonca mir najdeta na štajerskem posestvu, obdana z naravo in ogromno jablanami. Ta občutek sta želela deliti tudi z ostalimi, kar jima je uspelo z uspešnim dogodkom, ki je trajal pozno v noč. "Najina prva Tavolata pod zvezdami je zato ostala v najinem spominu kot nekaj res posebnega – večer med jablanami, ki se je začel z dobro hrano, končal pa z občutkom, da smo za nekaj ur vsi sedeli za isto mizo. In mogoče je prav to bistvo Tavolate. Ne gre samo za to, kaj je na krožniku, ampak za ljudi, s katerimi ga deliš," je še strnila.