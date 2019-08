Plesalka šova Zvezde plešejo se je poslovila od dolgih las

Slovenska plesalka in modna oblikovalka Gordana Grandošek Whiddon, ki se je na plesnem parketu v drugi sezoni vrtela s pevcem Wernerjem, je oboževalce presenetila z novo pričesko.

Svetlolaska, ki je od leta 2012 poročena z avstralskim plesalcem Trentom Whiddonom, je bila znana po svojih dolgih svetlih laseh, ki pa si jih je zdaj postrigla.

Tokrat se je odločila za krajšo, bolj poletno pričesko in si lase postrigla na paža. Ostala pa je zvesta svoji prepoznavni in blond barvi las.

"No, to se zgodi, ko prideš v London. Všeč mi je," je pod fotografijo zapisala Gordana in tako sporočila, da se je poslovila od svojih dolgih las. Spremembo njenega videza so seveda opazili in komentirali tudi njeni sledilci, ki so se strinjali, da ji nova pričeska zelo pristaja in da je čudovita.