Plesalka Svetlana Cigoj o rojstvu drugega otroka: Imamo še enega fantka

Profesionalna plesalka Svetlana Cigoj, ki smo jo spoznali v tretji sezoni šova Zvezde plešejo, in njen srčni izbranec Mišo Cigoj sta dobila še enega sina. Zanj sta izbrala ime Maximilian. Svetlana nam je zaupala, da se po porodu odlično počuti, da je že doma in da je slutila, da bo malček s prihodom na svet pohitel.

icon-expand Svetlano Cigoj smo spoznali v tretji sezoni šova Zvezde plešejo. FOTO: Ana Gregorič

"Imamo še enega fantka. Počutim se odlično, zdaj smo že doma," je za 24ur.com novico o rojstvu drugega otroka komentirala Svetlana Cigoj, ki je rodila tri tedne pred rokom. Zanjo to ni bilo presenečenje, saj je v sebi čutila, da bo malček pohitel s prihodom na svet. Ob tem še z nasmeškom doda, da se ji je vse dobro izšlo in da je bila do zadnjega na dopustu: "Z morja sem se lepo pripeljala v porodnišnico, tako da sem bila cela 'črna', zagorela, spočita. Vse se mi je izšlo po datumih oziroma tako, kot sem si želela."

Ob tem nam je še zaupala, da je partner v teh časih, ko se svet še vedno bori z boleznijo covid-19, sicer lahko prisoten pri porodu, a sama ni izbrala te možnosti, saj meni, da je tako bolje. Njun prvorojenec Konstantin, ki gre jeseni v drugi razred, sicer ni izrazil želje, ali bi raje dobil bratca ali sestrico, in se je po maminih besedah bratca zelo razveselil: "Že hodi na prve sprehode z njim, zelo je vesel." Glede izbire imena pa profesionalna plesalka, rojena v Ukrajini, pravi, da so ji všeč bolj dolga imena. "V Sloveniji ste navajeni bolj kratkih imen, jaz pa prisegam na dolga. Tako da je moj prvi sin Konstantin, drugi pa Maximilian. Sta kar dolgi imeni, mogoče je to za Slovenijo malo šokantno, ampak tako smo na koncu izbrali. No, doma ga bomo zagotovo tudi večkrat poklicali Maxi (krajša različica imena)."

