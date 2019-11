Plesalki Gordana Grandošek Whiddon in Nina Gerič, ki smo ju lahko gledali v šovu Zvezde plešejo, bosta nastopili v londonski dvorani Royal Albert Hall in to pred britansko kraljico Elizabeto II. Čeprav se tako Gordana kot tudi Nina lahko pohvalita z izjemnimi dosežki na področju plesa, pa je seveda nastop pred kraljevo družino prav posebna čast.