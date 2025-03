Plesna pravljica na odru SNG Nova Gorica očarala občinstvo

Plesalci iz Nove Gorice in Šempetra so že deseto leto zapored navdušili občinstvo na odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Po lanskoletni uspešnici Dva svetova – čarobno prijateljstvo, ki je s štirimi razprodanimi predstavami očarala gledalce, so se letos vrnili z novo plesno zgodbo Ratatuj – sanje in pogum.

OGLAS

Plesna predstava črpa navdih iz priljubljenega Disneyevega animiranega filma Ratatuj, ki pripoveduje zgodbo o Remyju, podgani z izjemnim kuharskim talentom. Kljub številnim oviram in predsodkom Remy ne odneha pri uresničevanju svojih sanj. S pomočjo nerodnega pomivalca posode Linguinija se znajde v pariški restavraciji, kjer ustvarja vrhunske jedi in dokazuje, da strast in talent ne poznata meja. Predstava poudarja pomen vztrajnosti, premagovanja predsodkov, prijateljstva in sodelovanja. S toplino, humorjem in ljubeznijo do kuhanja bo zagotovo navdušila tako mlajše kot tudi odrasle gledalce.

Plesna predstava Ratatuj FOTO: Foto Lado Nova Gorica icon-expand

Koreografije za predstavo so prispevali Lara Kodrič, Nina Komel, Hana Ferček, Tajda Kožamelj, Naser Gutić-Naki ter Nika in Sara Mlakar, ki sta se podpisali tudi pod režijo in scenarij. Na odru bo zaživelo kar 239 plesalcev, pripovedovalec zgodbe pa je bil igralec SNG Nova Gorica, Radoš Bolčina. "Če govorim za vse predstave desetih let, smo v plesni šoli imeli ves čas delo, da damo vsem otrokom in odraslim, ki so del nas, možnost, da stopijo na tak oder in vidijo, kakšen je proces dela v ozadju, kaj potem nastane, kaj vse terja, da pridemo do tega, pri sceni pa pomagajo tudi starši, tako da sodelujejo vsi in nastane takšen skupek vseh. Ko to delamo, smo kot ena družina," nam je povedala Sara Mlakar, ena od režiserk predstave.

icon-expand FOTO: Foto Lado Nova Gorica

icon-expand FOTO: Foto Lado Nova Gorica

icon-expand FOTO: Foto Lado Nova Gorica

icon-expand FOTO: Foto Lado Nova Gorica

icon-expand FOTO: Foto Lado Nova Gorica

icon-expand FOTO: Foto Lado Nova Gorica

icon-expand FOTO: Foto Lado Nova Gorica

icon-expand FOTO: Foto Lado Nova Gorica

icon-expand FOTO: Foto Lado Nova Gorica

icon-expand FOTO: Foto Lado Nova Gorica

















Predstava Ratatuj na odru SNG Nova Gorica icon-picture-layer-2 1 / 10