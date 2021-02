Plesna šola Bolero poskrbela za popestritev pustne sobote in valentinovega

Na pustno soboto so dopoldan najprej na vrsto prišle pustne šeme. Dogodek, ki so ga zaznamovale plesne animacije, veselje, dobra volja in kopica malih presenečenj, je navdušil otroke in tudi njihove starše. Brezplačna pustno maškarado za male in velike maškare so v plesni šoli začinili še z DJ-jem in pravim virtualnim discom. Program, ki so ga oddajali prek spletne aplikacije, je k rajanju spodbudil nešteto otrok in družin po celi Sloveniji.

Plesni navdušenci, ki so pristaši družabnih plesov pa so kasneje sobotni večer preživeli na brezplačnem virtualnem Valentinovem plesu. Obarvan je bil z romantično glasbo, ustvarjalci pa so ga popestrili s plesno animacijo za posameznike in plesne pare. Presenečenje so bili tudi vroči nastopi plesalca šovaZvezde plešejo Mihe Vodičarja, Nadiye Bychkove ter Nike Kljun, podelili pa so tudi številne nagrade.