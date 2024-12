Plesna točka presenečenja in prikupni puloverji združili ljudi za dober namen

December je odlična priložnost za prijazne, srčne geste, česar se zavedajo pri podjetjih Svilanit in Petrol, zato so se odločili v prazničnem duhu obiskovalce Cityparka v Ljubljani opomniti na solidarnost s pomočjo mlade ekipe iz Hiše plesa in njihove Flash Mob točke presenečenja. Del prodaje serije Svilanitovih puloverjev bodo namreč namenili organizaciji Lunine vile, ki se posveča zdravljenju in preprečevanju travm pri otrocih.

OGLAS

V sredo je v ljubljanskem Cityparku potekal prav poseben dogodek, na katerem so združili moči Vitapur, Petrol in Hiša plesa. "Mesec december je mesec obdarovanja, ko je lepo kaj dobiti, še lepše pa je kaj podariti. Pri Vitapurju smo se zato odločili, da želimo opozoriti na lepo dobrodelno gesto," je povedala Špela Šikovec, vodja strateškega marketinga Vitapur.

Več deset plesalcev se je tako združilo v praznični Flash Mob plesni točki, ki je mimoidočim pričarala nasmeh na obraze, polepšala nakupovalno izkušnjo in jih opomnila na pomen solidarnosti. Zakaj so se organizatorji odločili za takšno potezo?"Da pomagamo otrokom, ki niso deležni toliko sreče in veselja, nasmehov in dobre volje," je povedala vodja produktnega marketing Petrol Simona Mladenović. Da so s tem, kar najraje počnejo, pomagale in razveselile številne, pa so bile vesele tudi mlade in nadarjene plesalke iz Hiše plesa.

Dekleta iz Hiše plesa so navdušile s svojo plesno točko. FOTO: Jan Beguš icon-expand

Dekleta in fantje so bili med plesom oblečeni v puloverje omejene serije izdelka Svilanit Hoodie Winter Wonderland. "Ta projekt smo podprli z donacijo in del izkupička od prodaje tega izdelka bomo namenili organizaciji Lunine vile," je še povedala predstavnica Vitapurja in priznala, da so tudi zaposleni vedno v puloverjih, ki so na voljo izključno na bencinskih servisih Petrol.

icon-expand FOTO: Jan Beguš

icon-expand FOTO: Jan Beguš

icon-expand FOTO: Jan Beguš

icon-expand FOTO: Jan Beguš

icon-expand FOTO: Jan Beguš

icon-expand FOTO: Jan Beguš

icon-expand FOTO: Jan Beguš

icon-expand FOTO: Jan Beguš

icon-expand FOTO: Jan Beguš

icon-expand FOTO: Jan Beguš

icon-expand FOTO: Jan Beguš



















Dobrodelni dogodek Svilanita, Petrola in Hiše plesa. icon-picture-layer-2 1 / 11