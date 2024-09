Plesna zveza Slovenije obeležuje 70. obletnico delovanja.

Na prireditvi so se z besedo, sliko in nastopi sprehodili skozi bogato zgodovino, vse od nastanka Plesne zveze Slovenije do danes. Začetki Plesne zveze Slovenije segajo v čas skoraj neposredno po 2. svetovni vojni. "Na svoji poti se je zveza srečala z veliki izzivi, novimi situacijami, pravili in tudi odnosi v družbi, katere del smo. Plesna zveza Slovenije je danes nacionalna športna panožna zveza, ki v sebi združuje tako tekmovalni ples kot tudi veliko različnih oblik rekreativnega in družabnega plesa," je povedal predsednik zveze Jadran Živković .

Zveza, ki je ponosna na vse medalje, ki jih slovenski plesalci prinašajo z vseh prvenstev, in na neprecenljiv prispevek k slovenski kulturi in športu, je ob tej priložnosti posebej nagradila tri predstavnike različnih generacij, ki so pustili svoj pečat. Najvišje priznanje plesne zveze Slovenije in naziv slovenski ambasador plesa so prijeli dr. Meta Zagorc, "ki vsa ta leta ples pooseblja, povezuje, raziskuje in razvija, in je zagotovo ambasadorka slovenskega plesa z veliko začetnico." Fiona Johnson, prepoznana kot "energična predsednica sekcije MTP, podpredsednica in športna direktorica mednarodne zveze IDO, članica IO OKS, članica sveta Fundacije za športne organizacije, članica odbora pri TAFISI," ter Matevž Česen, plesalec, koreograf, trener in sodnik.

Česen, predstavnik mlajše generacije, je v zahvalnem govoru dejal: "Kot slovenski ambasador plesa se bom se naprej boril, da ples ne bo spregledan, da ne bo cenzuriran, da bodo plesalci in koreografi spoštovani, da bodo učitelji in trenerji spoštovani in da bodo sodniki spoštovani in da nihče ne bo plačan tistih 100 evrov za nastop. Delal bom na tem, da se bo o plesu govorilo in da se ga bo videlo, da se v plesu ne ločuje, ampak povezuje in da ples obdrži mesto v družbi, za kar so poskrbele generacije pred nami in da bodo to mladi na prav način nadgrajevali in negovali naprej. Hvala plesni zvezi Slovenije za naziv Slovenski ambasador plesa in za Jenkovo priznanje."