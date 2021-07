Plesni projekt MTP privabil več kot 100 plesalcev iz vse Evrope

Matevž Česen je znan profesionalni plesalec, koreograf, trener, sodnik ter idejni vodja in ustanovitelj MTP Movement. Gre za gibanje, ki je prepojeno z neskončno ljubeznijo in strastjo, ki jo objema plesni profesionalizem. M kot Matevž Česen ali movement, T kot Tian Ćehić ali technique in P kot Petra Ravbar ali passion. Gre za ena najbolj zvenečih plesnih imen v Sloveniji. Tian in Petra sta aktualna svetovna prvaka v modernih tekmovalnih plesih. Med korono je gibanje zaokrožilo po spletu, kjer se mu je pridružilo več kot 400 plesalcev z vsega sveta. Ker je bilo gibanje tako odlično sprejeto, je Matevž pred dnevi prvič organiziral Summer Dance Intensive 2021, v okviru katerega so prvič v živo v Sloveniji v plesnem centru Bolero gostili več kot 100 plesalcev iz Evrope. Med drugim iz Nemčije, Belgije, Hrvaške, Srbije, Švice, Portugalske, Danske, Poljske, Slovaške, Češke ...

"Želeli smo jim ponuditi celotno izkušnjo MTP Movement. Od plesnih tečajev in zasebnih tečajev, ki so bili nabiti s čustvi in energijo. Tija Ažman je poskrbela za profesionalno plesno fotografiranje. Izdelali smo lasten merch (promocijske izdelke, op. a.), ki je primeren tako za vsakodnevno potepanje po mestu kot za v plesno dvorano – od nogavic, majic in puloverjev. Organizirali smo zabavo in druženje. Za zaključek pa pripravili show in že napovedali MTP Summer Dance Intensive 2022," je za 24ur. com povedal Matevž Česen, ki dodaja: "Priznam da nisem tako močno verjel v projekt, kakor močno in intenzivno se vse skupaj odvija. Začelo se je kot rešilna bilka pred korono, sedaj pa verjamem, da je to lahko več kot to. Tako da kmalu postrežemo se s čim več za vse plesne navdušence."

Utrinki s Summer Dance Intensive 2021: