Domača scena

Plestenjak o študentskih letih: Kupoval sem tri dni star kruh

Ljubljana, 01. 10. 2025 18.01 | Posodobljeno pred 7 minutami

Simon Vadnjal , E.M.
Več kot 15.000 brucev je danes prvič prestopilo prag fakultet, med znanimi obrazi pa smo ob začetku študijskega leta obudili njihove spomine na čas indeksov in bonov. Večina estradnikov je v tem življenjskem obdobju uživala, med znanimi obrazi pa se glede na smeri študija najde cel kup presenečenj: od študenta geografije, ki je danes rock zvezdnik, do socialnega delavca, ki v družbi harmonike polni stadione in dvorane.

Za uspešen začetek študijskega leta je pomembna podpora bližnjih, pravi prvi med Modrijani: "Študiral sem socialno delo in ne bom pozabil, da so me zjutraj na poti klicali vsi Modrijani in dejali, naj se držim na faksu," se je študentskih dni spominjal Blaž Švab. "Z mano so bili, jaz pa zelo zagnan študent na vseh predavanjih in diplomiral. Zelo rad sem študiral in pogrešam socialno delo. Ne opravljam tega dela, nekaj let sem ga, ampak študentska leta pa so bila čudovita," je še dodal in se pošalil, da je bil piflar.

Plestenjak o študentskih letih: Kupoval sem tri dni stari kruh
Plestenjak o študentskih letih: Kupoval sem tri dni stari kruh FOTO: 24UR

Študij v tujini mika marsikaterega študenta, izkušnja bruca Jana Plestenjaka na študiju kitare čez lužo na začetku devetdesetih pa ni bila tako idealna: "Ni bilo lahko, nisem žural in nimam lepih spominov na študentska leta, ker nisem imel denarja. V Ameriki sem bil en revček bogi in sem kupoval tri dni star kruh, enkrat na teden sem meso kupil, ampak to je ena izkušnja, ki te nauči za življenje. Nisem pa eden od tistih, ki bi rekel, da sanja o študentskih letih." Priznal je, da mu je zdaj lepše.

Za našega skoraj novinarskega kolega Tomija Megliča študij na zgolj eni fakulteti ni bil dovolj: "Jaz sem kot glavni predmet vpisal geografijo, tako da sem moral hoditi na dva faksa, novinarstvo je bilo moj B študij in čisto po pravici sem imel geografijo raje, ker je bila bolj terenska in oprijemljiva. Pri novinarstvu se takrat žal nisem prav veliko naučil, moja želja pa je bila, da bi pisal za National Geographic, kar bi oboje povezovalo. Hkrati pa še fotografiral in potoval. Ampak, ja, študentska leta so res izjemna."

Pa še nekaj besed spodbude za vse, ki se pri prvih korakih v akademskem svetu še ne znajdejo najbolje. Igralec Domen Valič je priznal, da na začetku ni imel pojma, kaj počne, ampak da je na koncu uspešno zaključil šolanje. Pa srečno vožnjo tudi letošnjim 15.000 bruckam in brucom.

