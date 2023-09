Plezalci znova zavzeli središče naše prestolnice

Center Ljubljane so znova zavzeli plezalci. Prvo ime ene najbolj unikatnih tekem športnih plezalcev na svetu, ki je prerasla v praznik plezanja, je bil novi svetovni prvak v premagovanju balvanov Mickaël Mawem, v ponovitvi ženskega finala pa se je Kaja Debevec Juliji Kruder oddolžila za lanski poraz.

Letošnja izvedba plezalske ekshibicije Triglav The Rock, ki vedno napolni center prestolnice z glasnimi navijači, je visela v zraku do zadnjega. Močan tok mestne reke je žal odnesel plezanje nad Ljubljanico, so se pa organizatorji na veselje domačih in tujih plezalcev, odločili, da tekmo izvedejo na suhem. Boji so bili napeti, ob teatru zvoka in luči pa jih je s svojimi čutnimi nastopi v zraku dopolnjeval akrobatski duo Kamikazete.

icon-expand Triglav the Rock Ljubljana je znova privabil množico navijačev. FOTO: Nik Bertoncelj

Ob gostitelju Jerneju Kruderju so med tekmovalci iz Slovenije, Evrope in Južne Amerike izstopali trije svetovni prvaki. Mladinska šampionka v težavnosti Sara Čopar je priročkala do tretjega mesta, njen srčni princ Hannes van Duysen, ki je v Seulu slavil med moškimi, ni bil tako uspešen, so pa tudi slovenski navijači navdušeno pozdravili članskega svetovnega prvaka na balvanih, Francoza Mickaëla Mawema, ki je v finalu premagal starega znanca tekmovanja Triglav the Rock Ljubljana Michaela Piccoluruaza. "Ko me je Jernej povabil na to tekmo, sem bil takoj za. Za mano je odlična sezona in zdaj imam čas tudi za bolj sproščene izzive. Žal je narava odnesla tekmo nad vodo, kar je zagotovo posebna izkušnja, sem pa na tem tekmovanju zelo užival, zdaj pa bom še nekaj dni izkoristil še za raziskovanje Ljubljane in okoliških krajev," je povedal zmagovalec.

icon-expand FOTO: Nik Bertoncelj icon-chevron-left icon-chevron-right

Med damami pa so bili obiskovalci priča ponovitvi lanskega finala, v katerem sta zdaj domači reprezentantki izenačeni v zmagah. "Vedno rada plezam z Julijo Kruder. Tekmovanje Triglav the Rock Ljubljana je predvsem zabava, še vedno pa je to tekma in moj cilj je bil zmagati. Da nismo plezali nad Ljubljanico, pa je meni celo bolj všeč, ker padci v vodo niso moj najljubši del tega tekmovanja," je po tekmi povedala Katja Debevec. Ljubljana je tako gostila še en praznik športa, ki je tudi pri nas postal zelo priljubljen med rekreativci, po številu in glasnosti navijačev pa se zagotovo ni bati, da bi zmanjkalo plezalcev. Med mladinci sta trenutno najuspešnejši Sara Čopar in mladinska podprvakinja Jennifer Buckley, odlično pa letos v svetovnem pokalu plezajo tudi njuni starejši kolegi.

icon-expand Zmagovalci sedme edicije Triglav the Rock Ljubljana FOTO: Nik Bertoncelj