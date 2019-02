'Po 21 letih je ljubezen enako močna, čeprav s partnerjem ne živiva skupaj'

Isaac pravi, da se z ženo Patricijo nista zaljubila na prvi pogled, saj sta začela kot prijatelja, a je to prijateljstvo hitro preraslo v nekaj več. Na koncu sta bila po cele dneve v stiku preko telefona, nato pa se je Isaac preselil v Slovenijo in se z njo poročil. Zdaj je "njegova najljubša oseba", ki ji lahko pove vse, vstopata pa tudi v novo življenjsko poglavje, saj pričakujeta prvega otroka .

Na praznik zaljubljencev ljubezni smo o se o ljubezni pogovarjali z Manco Špik in Isaacom Palmo , simpatičnima prijateljema, ki sta poskrbela za himno letošnje pomladi in Ljubezni po domače .

"Ljubezen ne pozna meja in za pravo ljubezen je treba narediti maksimalno vse," se strinja Manca. Ta namreč s partnerjem ne živi ves čas pod isto streho. Imata hčerko Lano, a Manca večino časa živi v Ljubljani, on pa v Kopru. "Tako da vem, kako je z ljubeznijo na daljavo. Če je tista prava, globoka, potem se da vse. Jaz sem se v svojega partnerja zaljubila pri rosnih 17 letih, in ko ga danes pogledam, je ta ljubezen isto močna in velika kot prvi dan, pa je od tega že 21 let. Ljubezen premaguje vse, in če je prava, je vse mogoče," nam je povedala.

Kako izkazujeta ljubezen in kaj svetujeta vsem zaljubljenim, ki zbirajo pogum, da bi čustva zaupali svoji simpatiji?