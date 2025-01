Po 30 letih komedija Za narodov blagor zopet na odru Drame

"Kaj tako rezkega in resničnega nisem napisal še nikoli. Vso gnilo ljubljansko družbo z njenimi gnilimi nazori sem spravil na oder," je Ivan Cankar pred več kot stotimi leti pokomentiral svojo novo igro Za narodov blagor bratu Karlu.

Igralec Jure Henigman je dejal: "Cankar je leta 1901 rekel, da bo razkril celo ljubljansko elito in da bo pokazal karte, takšne, kot so." Igralka Tina Vrbnjak pa dodala: "Pohlep, igra moči, boj za premoč pod pretvezo tega, da je to v dobro ljudi pa v bistvu na koncu slej kot prej vidimo, kaj vse je zadaj - privatizacija in korupcija. To je danes še bolj aktualno kot takrat."

Igralec Benjamin Krnetić pa je dodal, da Cankar pravzaprav analizira to, kar nas kot narod členi in je v tem neusmiljen. "Zato je eden bolj uveljavljenih avtorjev, ker je to umel zelo dobro." Režiser Vito Taufer je poudaril, da plujemo v nevarne vode, saj je Cankarjev tekst aktualen bolj kot kadarkoli prej.