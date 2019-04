Nika Kljun po Britney Spears sodeluje z novo zvezdnico

Na podelitvi glasbenih nagrad bo Paula dobila tudi posebno priznanje za svojo kariero. Letos namreč mineva 30 let od izdaje njenega debitantskega albumaForever Your Girl. V svoji dolgoletni karieri je imela šest pesmi na vrhu glasbene lestvice Billboard, osem njenih pesmi pa se je uvrstilo med TOP 10.

Slovenska koreografinja Nika Kljun je v preteklosti z izjemnimi plesnimi gibi prepričala že številne zvezdnike, med njimi Beyonce, Justina Bieberja, Janet Jackson, Black Eyed Peas, Chrisa Browna, Jennifer Lopez, Nicky Jama in druge. Sodelovala je tudi z igralcem Seanom Hayesom, ki ga večina pozna po njegovi vlogi Jacka, Willovega gejevskega prijatelja, v izjemno uspešni seriji Will & Grace. Svoj pečat je pustila tudi na lanskem svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer je sodelovala z enim in edinim Willom Smithom. Koreografirala je tudi oddajo, ki so jo na ABC-ju pripravili ob 90. obletnici enega najprepoznavnejših junakov Walta Disneyja Miki Miške. Lani pa se ji je uresničila velika želja, saj je začela delati s pop princeso Britney Spears, in sicer je postala ena od koreografinj pevkinega prihajajočega plesnega šova v Las Vegasu. Pevka ga je sicer na žalost morala zaradi očetovih zdravstvenih težav kasneje odpovedati.