Po enoletnem premoru napovedana Punk Rock Camp in reggae festival

Andrej Sevšek , ki stoji za festivalom punk rocka v Tolminu, je za STA povedal, da bo poroštvena shema začela veljati s 1. avgustom, tako da bo država v primeru, da bodo dogodki po tem datumu odpovedani ali bodo morali biti izpeljani z manjšo kapaciteto obiskovalcev, pokrila stroške odpovedi v 80 oziroma 60 odstotkih. Ni pa po njegovih besedah predvidela nobene pomoči za koncertne organizatorje in glasbenike, ki "si morajo pomagati sami in očitno začeti delati na polno".

"Ker se nam je dozdevalo, da se bo to zgodilo, smo že zadnje tri mesece pripravljali alternativni dogodek, ker celotnega festivala Punk Rock Holiday ni bilo mogoče izpeljati, ker smo to izvedeli šele prejšnji teden. Imamo večinoma mednarodno publiko in nismo več mogli čakati z odpovedjo, tako da Punk Rock Holiday je bil prestavljen na naslednje leto, zdaj pa delamo Punk Rock Camp, manjšo izvedbo festivala z evropskimi bendi," je pojasnil.

Punk Rock Camp so prestavili na konec tedna, in sicer v termin od 12. do 15. avgusta, ker pričakujejo večinoma obiskovalce iz Slovenije in okoliških držav. "Čeprav po rezervacijah in trenutno prodanih vstopnicah so večinoma Nemci, Slovenci pa v manjšini. Slovenci tudi čakajo, ali bodo lahko koristili bone, kar je še ena stvar, ki je tudi za nas sprejeta, a še ne vemo, kdaj bo v veljavi," je še dodal Sevšek.

Med napovedanimi izvajalci so A Guy Named Lou, Venerea, Pigs Parlament, The Morrons, Elvis Jackson in Happy Ol' Mcweasel. Pred tem bo festivalsko poletje v Tolminu med 5. in 8. avgustom ogrel reggae festival Overjam, ki je zaenkrat napovedal Dub Fx in Anthony B & The House of Riddim Band. Najbolj množičen festival ob Sotočju, Metaldays, pa so organizatorji odpovedali tudi letos in zdaj zbirajo rezervacijo za morebitno vikend druženje od 29. julija do 1. avgusta.