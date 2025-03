Po filmu o Zoranu Predinu nameravajo narediti še serijo

OGLAS

Film Praslovan o Zoranu Predinu je včeraj odprl letošnji 27. Festival dokumentarnega filma. Celovečerec žanje uspehe, za kar je med drugim zaslužna tudi izjemna vez med Predinom in režiserjem Slobodanom Maksimovićem. "To je en zelo duhovit fant, to je bil osnovni pogoj, da je iskrica med nama preskočila. Se pravi – smisel za humor. Izjemen estet, delaven, bistveno bolj resen od mene in dejansko sem imel veliko srečo, da je rekel da, še posebej ker je bil tisti, ki je filmu lahko dodal to jugoslovansko komponento, se pravi en čas, ki ga več ni in ki bi izginil izpred oči radovedne publike samo zaradi nekih dnevnopolitičnih razlogov, kar pa pomeni, da so bili mladi, ki so videli film, totalno presenečeni in navdušeni ter so se spraševali, zakaj oni tega ne vedo, saj bi si to želeli gledati," je povedal Predin.

Zoran Predin FOTO: Invida icon-expand

Film med drugim prikazuje glasbenikovo umetniško transformacijo, eksperimentiranje in uspehe v različnih glasbenih stilih. "Te dve uri na odru sta smisel mojega življenja in ko je skupina Lačni Franc tam nekje konec 80. let ugotovila, da noče nihče profesionalno ostati v glasbi, sem bil prisiljen nadaljevati solo kariero in potem preizkušati žanre, ki so me zanimali, zato je toliko različnih barv," je dejal.

Kljub dolgoletni karieri je pevec še vedno poln idej. "Veliko pozornosti je dobila Analogna rasa, to je ena dvosmerna avtocesta med slovenskimi in srbskimi avtorji. S kolegom Nikolo sva posnela album z istim imenom in naredila bend z istim imenom. En tak rokenrol, ki ni odvisen od umetne inteligence v nobenem smislu, tudi teme so takšne, da imajo v sebi humor, ki ga umetna inteligenca za zdaj še ne razume. Tako da ta analognost je bila v bistvu namenjena eni dokaj zanemarjeni generaciji nas starejših, sivolasih, s trebuhi, ki nikakor ne moremo konkurirati glasbi za oči, ki je zadnjih 15 let na prestolu," je povedal Zoran Predin.

Slobodan Maksimović je za film prejel tudi nagrado Franceta Štiglica. FOTO: POP TV icon-expand

Film so snemali dolgo časa in nabralo se je ogromno materiala, zaradi katerega je bil dokumentarec sprva dolg kar 3,5 ure. "Res je, posneli smo ogromno materiala, ki ga ne nameravamo pozabiti. Želimo narediti tridelno serijo, ker mislim, da imamo še veliko dobrega in kakovostnega materiala in se z njim marsikaj novega naučimo," je povedal režiser Slobodan Maksimović. V filmu je zajetih Predinovih 45 let ustvarjanja, vendar to ni le dokumentarec o njem, temveč o razvoju glasbene scene tako v Sloveniji kot v regiji. "To ni samo portret Zorana Predina, je zgodba o enem času, eni eksploziji kreativnosti, o rokenrolu, ki je zelo močno vplival na družbo in sistem ter v kontra smer, kako je sistem v teh časih vplival na družbo in je tudi zanimiva primerjava, kako je danes s sistemom, kje se nahajamo, kateri časi so boljši, pretekli ali današnji," je dodal režiser, ki se je med snemanjem filma imel izjemno.

Đorđe Balašević FOTO: Invida icon-expand

"Užival sem, ni mi žal, ker si ta človek to zasluži in ne samo on, tudi vsi ti sogovorniki, ki so sodelovali pri filmu, nekaterih žal ni več med nami in mi je zelo žal, da Sašo Hribar ne bo mogel videti tega filma, niti Đorđe Balašević in Igor Misdaris," je za konec dejal Maksimović.